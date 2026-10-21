Adele vor Comeback: Neues Album "38" und Geheim-Gig in London

Pop-Superstar Adele steht vor der Veröffentlichung ihres lang ersehnten fünften Studioalbums. Nach ihrem Debüt "19" und den weltweiten Erfolgen der Nachfolger deutet alles darauf hin, dass das neue Werk den Titel "38" tragen wird.

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Nach ihrer Ankunft aus Los Angeles buchte Musikerin Adele ein geheimes Test-Konzert im Londoner Roundhouse, um neue Songs vor Publikum zu erproben. Obwohl die Show kurzfristig verschoben wurde, wächst die Vorfreude bei den Fans extrem, wie britische Medien berichten.

Studio-Rückkehr und alte Erfolgsrezepte

Die Church Studios in North London sind für Adele vertrautes Terrain, da sie dort bereits Teile ihres Erfolgsalbums "25" aufnahm. Das Studio gehört Produzent Paul Epworth, mit dem die Sängerin für den James-Bond-Song "Skyfall" einen Oscar gewann.

© Getty Images

Geplante Veröffentlichung: Neue Musik steht unmittelbar bevor, das Album soll im kommenden Jahr erscheinen.

Keine Ersatz-Show: Eine Nachholung des geheimen Test-Auftritts ist derzeit nicht geplant, was auf großes Selbstvertrauen in das neue Material schließen lässt.

Arbeitsaufenthalt in England: Adele verbringt mindestens zwei Wochen in London, um ungestört an den neuen Tracks zu schreiben.

Das Star-Foto des Tages 1 / 3 21.10.2016: HALLOWEEN-Alarm! Arnold Schwarzenegger und sein Sohn Patrick schnitzen Kürbisse mit Gesichtern in der Küche. © Instagram 20.10.2026: Beim Besuch des Sultans aus dem Oman war die Stimmung zwischen William und Kate sehr freudig. © Anadolu via Getty Images 20.10.2026: Kate und Königin Camilla beim Besuch des Sultans aus dem Oman. © Samir Hussein/WireImage

Nervositäts-Rauchen?

Für zusätzliche Schlagzeilen sorgt die Aussage von Schauspielerin Hunter Schafer. Diese verriet im "Elle"-Magazin, dass Adele am Filmset - die beiden arbeiteten jüngst zusammen an einem Film - wieder mit dem Rauchen begonnen habe. Obwohl sie sich der Angewohnheit vor zehn Jahren mithilfe von Hypnotherapie entledigt hatte.