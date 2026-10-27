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Lindemann: Fan-Proteste wegen Wien-Show!

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Till Lindemann
© Getty Images
Rammstein-Frontmann Till Lindemann geht erneut auf große Solotournee und macht dabei auch in Österreich Station. Am 17. November 2027 gastiert der polarisierende Sänger in der Wiener Stadthalle, während sich im Netz bereits erster Widerstand gegen seinen Auftritt formiert.
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Nach dem enormen Publikumszuspruch seiner vergangenen Tourneen setzt Till Lindemann seine Solokarriere nahtlos fort. Für das Jahr 2027 kündigte der Sänger eine weltumspannende Konzertreise mit mehr als 50 Auftritten an. Allein in Europa stehen 33 Konzerte in 22 Ländern auf dem Programm. Der offizielle Auftakt erfolgt im Frühjahr 2027 außerhalb Europas, ehe der Musiker im Herbst die europäischen Metropolen ansteuert.

Für das heimische Publikum steht der zentrale Termin bereits fest: Am 17. November 2027 gastiert Lindemann in der Wiener Stadthalle. Es ist eine Rückkehr an vertraute Wirkungsstätte – bereits im November 2025 trat der Rammstein-Frontmann im Rahmen seiner Solotournee "Meine Welt", für die europaweit mehr als 200.000 Eintrittskarten abgesetzt wurden, in der Bundeshauptstadt auf.

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Ticketverkauf und Altersbeschränkung

Der Vorverkauf für die begehrten Karten startet in Kürze. Für den deutschsprachigen Raum – Deutschland, Österreich und die Schweiz – beginnt der Kartenvertrieb am Mittwochnachmittag, dem 28. Oktober, über das Portal Myticket. Der Erwerb für die weiteren internationalen Termine erfolgt über die offizielle Website des Künstlers.

Aufgrund der inszenatorischen Ausrichtung der Show gilt für sämtliche Konzerte der Tournee eine strikte Einlassregelung: Zutritt erhalten ausnahmslos Personen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr.

Kontroversen und Petition im Vorfeld

Ungeachtet des kommerziellen Erfolgs wird der geplante Auftritt in Wien von öffentlichen Debatten begleitet. Eine Online-Initiative unter dem Titel "#KeineBühne für mutmaßliche Täter!" fordert eine Absage der Veranstaltung in der Stadthalle. Bis Donnerstagvormittag verzeichnete der Protestaufruf mehr als 5.700 Unterstützerinnen und Unterstützer.

Hintergrund der anhaltenden Kritik sind Anschuldigungen wegen angeblicher sexueller Übergriffe, die in der Vergangenheit von mehreren Frauen vorgebracht wurden. Die entsprechenden behördlichen Ermittlungsverfahren wurden von der Justiz jedoch vollumfänglich eingestellt. Ungeachtet der anhaltenden Diskussionen hält der Veranstalter an den Plänen fest; es wird erneut mit einer ausverkauften Halle in Wien gerechnet.

Das Star-Foto des Tages

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