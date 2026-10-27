Amira Aly & Christian Düren: Das Baby ist da!

Das prominente Paar hat die Geburt seines ersten gemeinsamen Kindes bekannt gegeben. Mit emotionalen Bildern auf Instagram teilte die Moderatorin das Babyglück mit ihren Fans.

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Mit einem herzerwärmenden Posting auf Instagram machte Amira Aly (34) die frohe Botschaft öffentlich. Zu zwei liebevoll ausgewählten Aufnahmen schrieb die glückliche Dreifach-Mama die bewegenden Worte "Wunder Nummer drei", ergänzt durch zwei zarte rosa Herz-Emojis. Die Bilder gewähren einen ersten intimen Einblick in das junge Familienglück: Auf einer Aufnahme ist das winzige Händchen des neugeborenen Mädchens zu sehen, das von einem feinen rosa Armband geziert wird. Ein zweites Bild zeigt den allerersten Fußabdruck der kleinen Tochter.

In den sozialen Netzwerken löste die Verkündung binnen weniger Minuten eine Welle der Begeisterung aus. Zahlreiche prominente Wegbegleiter und tausende Fans gratulierten dem Paar in den Kommentarspalten zur Geburt ihrer Tochter. Für Amira Aly ist es das dritte Kind, nachdem sie aus ihrer früheren Ehe mit Comedian Oliver Pocher bereits zwei Söhne großzieht. Für ihren Partner Christian Düren bedeutet der Nachwuchs die Premiere als Vater.

Turbulente Liebesgeschichte findet ihre Krönung

Die Liebesgeschichte von Amira Aly und Christian Düren begann im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Nachdem das Paar im Jänner 2024 erstmals zusammen gesichtet wurde, zeigten sie sich Anfang Juli desselben Jahres bei der Berliner Fashion Week erstmals offiziell Arm in Arm als Paar. Im darauffolgenden September wurde die Scheidung von Comedian Oliver Pocher offiziell besiegelt. Trotz der anfänglichen Aufregung schufen sich die beiden rasch ein gemeinsames Fundament: Im Jahr 2025 bezogen sie ein neu erbautes Haus in Köln.

Im Jahr 2026 folgte schließlich die freudige Nachricht über die Schwangerschaft. Stolz präsentierte die Moderatorin ihren Babybauch und erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Wir freuen uns sehr, auf alles was kommt." Das gemeinsame Eigenheim in Köln bietet nun den perfekten Rahmen für das Leben als fünfköpfige Patchwork-Familie.

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Mädchen-Überraschung nach zwei Buben

Dass das Paar eine Tochter erwarten würde, verkündete Amira Aly bereits Ende August in ihrem beliebten Podcast "Amira + 1". Im Gespräch mit Sat.1-Frühstücksfernsehen-Moderatorin Marlene Lufen sprach sie über die anfängliche Überraschung nach zwei Söhnen: "Es wird ein Mädchen. Wahnsinn, oder? Meine erste Reaktion war: Was mache ich mit einem Mädchen? Ich habe gar keine Ahnung von Mädchen."

Das Star-Foto des Tages 1 / 7 Familienfoto aus dem Hause Brosnan - gefeiert wird hier Sharon in der Mitte - die 82 Jahre alte Mutter von Keely Brosnan (links). Rechts steht Schwiegersohn Pierce und außen die Enkerl. © Instagram Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look © Getty Images Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert! © Instagram

Gleichzeitig gab sie ehrlich zu, dass sie durchaus Respekt vor dieser neuen Lebensaufgabe habe. Marlene Lufen, die selbst Mutter eines Sohnes und einer Tochter ist, nahm ihr damals die Sorgen und betonte, dass man ganz natürlich in die veränderte Mutterrolle hineinwachse. Mit der Geburt der kleinen Tochter schlägt das Paar nun ein überglückliches neues Lebenskapitel auf.