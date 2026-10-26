Thomas Stipsits als Benko: Erster Trailer da!

Der spektakuläre Aufstieg und der beispiellose Milliarden-Kollaps von René Benko kommen auf die Bildschirme. Im fiktionalen Spielfilm "Benko - Size Does Matter" schlüpft Publikumsliebling Thomas Stipsits in die Rolle des gestürzten Immobilien-Jongleurs, während der erste Trailer nun für gewaltiges Aufsehen sorgt.

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Mit Spannung blickte die heimische Film- und Medienbranche auf die Umsetzung des größten Wirtschaftskrimis der Zweiten Republik. Nun ist der erste Teaser-Trailer zu "Benko - Size Does Matter" offiziell erschienen und liefert einen ersten, packenden Vorgeschmack auf ein brisantes TV-Event. Das Projekt widmet sich dem kometenhaften Aufstieg des Tiroler Immobilienmagnaten und beleuchtet jene glanzvolle Epoche, in der Spitzenpolitik, Banken und Wirtschaftsmächtige bedingungslos an René Benko glaubten und er selbst an seine scheinbare Unfehlbarkeit glaubte.

Die Besetzung der Hauptrolle sorgte im Vorfeld für Erstaunen: Der österreichische Schauspieler und Kabarettist Thomas Stipsits verkörpert den Signa-Gründer. Optisch weist Stipsits zwar keine verblüffende Ähnlichkeit mit dem realen Vorbild auf, doch genau darin liegt der bewusste künstlerische Ansatz der Macher. Das Werk will das Leben des Unternehmers nicht rein äußerlich imitieren, sondern Stipsits und die Regie übersetzen das Phänomen Benko psychologisch auf die Leinwand.

Heino Ferch als dämonischer Schatten und Gewissen

Einen zentralen dramaturgischen Kniff verspricht das Zusammenspiel mit dem deutschen Schauspielstar Heino Ferch. An der Seite von Thomas Stipsits übernimmt Ferch eine hochkomplexe und mysteriöse Schlüsselrolle: Er verkörpert Benkos unsichtbaren Schatten und agiert als personifizierte innere Stimme des Tirolers. Mal tritt er als skrupelloser Verführer auf, mal als warnendes Gewissen und mal als unerbittlicher Antreiber, der das System Signa immer weiter an den Rand des Abgrunds treibt.

Stück für Stück setzt der Spielfilm das Psychogramm eines Mannes und seines Imperiums zusammen, das im grenzenlosen Größenwahn immer weiter expandierte, bis das fragile Kartenhaus aus Luxusimmobilien und Milliardenkrediten schließlich krachend in sich zusammenfiel.

Ein TV-Spektakel mit Brisanz für die Republik

Der erste veröffentlichte Trailer unterstreicht das hohe Tempo und die visuelle Wucht des Projekts. Zu sehen sind rasante Schnitte zwischen mondänen Vorstandsetagen, schillernden Society-Empfängen und den bedrückenden Momenten des drohenden Ruins. Die Verbindung aus Stipsits' darstellerischer Tiefe und Ferchs Präsenz verleiht dem Stoff eine Dynamik, die weit über herkömmliche TV-Produktionen hinausgeht.

DER ERSTE TRAILER: https://tv.orf.at/program/orf1/benko-size106.html

Für das österreichische Publikum wird die Ausstrahlung zu einem emotionalen Wiedersehen mit den jüngsten Schlagzeilen des Landes. "Benko - Size Does Matter" verspricht ein hochaktuelles Zeitdokument zu werden, das den schmalen Grat zwischen visionärem Unternehmergeist und fataler Selbstüberschätzung schonungslos offenlegt.