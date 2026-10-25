oe24
TV
E-Paper
Immo
Stars

Ohne Coach

Bodybuilding-Erfolg: Ex-ORF-Lady Martina Reuter feiert US-Triumph

S
von
Bodybuilderin in rotem Bikini und High Heels posiert auf einer Bühne bei einem Wettbewerb.
© Anja Stoll Photography
Die österreichische TV-Moderatorin Martina Reuter hat bei den "NPC New England Championships" in Boston mit dem zweiten und vierten Platz in der Kategorie "Fit Model" einen großen Erfolg gefeiert.
OE24 auf Google bevorzugen

Boston/Wien. Die 46-jährige TV-Moderatorin Martina Reuter feierte bei den Bodybuilding-Meisterschaften "NPC New England Championships" in Boston einen großen Erfolg: Sie belegte den zweiten und vierten Platz in der Kategorie "Fit Model". Für die 1,83 Meter große Österreicherin – vor zwei Jahren wog sie noch 125 Kilogramm – war der Auftritt nach ihrer Lebensstilveränderung eine der emotionalsten Erfahrungen ihres Lebens.

Auch interessant

Martina Reuter startet SO in ihren wichtigsten Wettbewerb

60 Kilo weg: Martina Reuter plant US-Sensation

Martina Reuter: Nach Contest zum Doping-Test

"Ich kann es noch immer nicht glauben. Ich stehe hier in Amerika auf der Bühne, mein Name wird aufgerufen und plötzlich halte ich eine Auszeichnung in den Händen. Ich habe geweint, gelacht und gezittert. Das ist einer der emotionalsten Momente meines Lebens!", so die erfolgreiche Bodybuilderin.

Vier Bodybuilderinnen in Bikinis stehen mit Medaillen auf einer Wettkampfbühne.
Martina Reuter © Anja Stoll
Eine Frau im roten Bikini posiert lächelnd und hebt ihre Arme auf einer Bühne hoch.
Martina Reuter © Anja Stoll

Erfolg ohne eigenen Coach

Kurzfristig musste Reuter den Wettkampf ohne ihren Coach Olaf Mann bestreiten, da dieser die Reise absagen musste. Die sportliche Verantwortung lag somit bei der 1,83 Meter großen Athletin selbst, die als größte Teilnehmerin im Feld antrat.

Frau im roten Bikini posiert auf einer Bodybuilding-Bühne bei einem Wettbewerb.
Martina Reuter holt 2. und 4. Platz bei Bodybuilding-Meisterschaft in Boston © Anja Stoll Photography

"Natürlich war das im ersten Moment ein Schock. Normalerweise steht bei einem solchen Wettkampf ein Coach an deiner Seite. Aber ich habe mir gesagt: Martina, du hast so hart gearbeitet, du bist so weit gekommen. Jetzt ziehst du das alleine durch!", berichtet Reuter.

Vor Ort wurde sie von einem rein weiblichen Team unterstützt: Julia Annerl übernahm Hair und Make-up, Monika Spajievic betreute Social Media und Anja Stoll war für Fotos und Videos zuständig. Nach dem rund 16-stündigen Wettkampftag entschied Reuter, im Bereich Bodybuilding künftig ausschließlich mit Frauen zusammenzuarbeiten, um gegenseitige Unterstützung zu fördern.

Frau im roten Bikini hält Gewinner-Medaillen bei einem Bodybuilding-Wettbewerb hoch.
Martina Reuter © Anja Stoll

Begegnung mit Bodybuilding-Legende

Ein Höhepunkt der Reise war das Treffen mit Jay Cutler (53), dem vierfachen Mr.-Olympia-Sieger. Vor dem Wettkampf kam es dabei zu einer Verwechslung, als Cutler Austria mit Australia verwechselte und Städte des Kontinents aufzählte. Nach dem Bewerb gratulierte die US-Legende der Österreicherin persönlich zu ihrer Leistung.

Ein Mann und eine Frau posieren gemeinsam in sportlicher Kleidung in einem Innenraum.
Martina Reuter © Anja Stoll

"Dass ich Jay Cutler hier in Amerika treffe und er mir zu meinem Erfolg gratuliert, ist einfach unfassbar. Ich werde diesen Moment nie vergessen!", so Reuter.

Nächste Pläne in den USA

Nach dem Erfolg in Boston sieht Reuter ihre Qualifikation für die "Arnold Classic" im März 2027 in Ohio als bestätigt an. Bereits am Sonntag reist das Team weiter nach New York für berufliche Termine und ein Fotoshooting.

Das Star-Foto des Tages

1 / 6

Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look

Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look

© Getty Images

Frau mit Lockenwicklern dekoriert Gebäck an einem Küchentisch mit Zutaten und Snacks.

Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert!

© Instagram

22.10.2026: Martina Reuter ist in Bestform - nur noch wenige Tage bevor sie in den USA bei einem Bodybuilding-Wettbewerb antritt.

22.10.2026: Martina Reuter ist in Bestform - nur noch wenige Tage bevor sie in den USA bei einem Bodybuilding-Wettbewerb antritt.

© Instagram

Reuter rät Frauen: "Du kannst jederzeit neu anfangen"

Reuter möchte mit ihrem Weg andere Frauen dazu motivieren, auch in höherem Alter Veränderungen zu wagen und an sich zu glauben.

Reuter betont: "Ich möchte jeder Frau zeigen, dass es niemals zu spät ist, sein Leben zu verändern. Egal ob mit 40, 50 oder 60. Du kannst jederzeit neu anfangen. Du musst nur den Mut haben, an dich zu glauben."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Prinz Marcus von Anhalt über den Tod von Willi Herren

Schwarzenegger traumatisierte seine Enkerl

Bodybuilding-Erfolg: Ex-ORF Lady Martina Reuter feiert US-Triumph

"Explosionsartiger Durchfall" schon mehr als 10 000-Fälle

Teppichkunst und Prominenz im Schloss Seefels

Martina Reuter startet SO in ihren wichtigsten Wettbewerb

Preisabsprachen: Strafen gegen Bierbarone

Bedenkliche Chemikalien in Kleidung

Salzburg rüstet sich für Napoli-Ultras

"Abgehakt": Simone Lugner spricht Klartext über Mitbewohner