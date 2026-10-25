Bodybuilding-Erfolg: Ex-ORF-Lady Martina Reuter feiert US-Triumph

Die österreichische TV-Moderatorin Martina Reuter hat bei den "NPC New England Championships" in Boston mit dem zweiten und vierten Platz in der Kategorie "Fit Model" einen großen Erfolg gefeiert.

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Boston/Wien. Die 46-jährige TV-Moderatorin Martina Reuter feierte bei den Bodybuilding-Meisterschaften "NPC New England Championships" in Boston einen großen Erfolg: Sie belegte den zweiten und vierten Platz in der Kategorie "Fit Model". Für die 1,83 Meter große Österreicherin – vor zwei Jahren wog sie noch 125 Kilogramm – war der Auftritt nach ihrer Lebensstilveränderung eine der emotionalsten Erfahrungen ihres Lebens.

"Ich kann es noch immer nicht glauben. Ich stehe hier in Amerika auf der Bühne, mein Name wird aufgerufen und plötzlich halte ich eine Auszeichnung in den Händen. Ich habe geweint, gelacht und gezittert. Das ist einer der emotionalsten Momente meines Lebens!", so die erfolgreiche Bodybuilderin.

Martina Reuter © Anja Stoll

Martina Reuter © Anja Stoll

Erfolg ohne eigenen Coach

Kurzfristig musste Reuter den Wettkampf ohne ihren Coach Olaf Mann bestreiten, da dieser die Reise absagen musste. Die sportliche Verantwortung lag somit bei der 1,83 Meter großen Athletin selbst, die als größte Teilnehmerin im Feld antrat.

Martina Reuter holt 2. und 4. Platz bei Bodybuilding-Meisterschaft in Boston © Anja Stoll Photography

"Natürlich war das im ersten Moment ein Schock. Normalerweise steht bei einem solchen Wettkampf ein Coach an deiner Seite. Aber ich habe mir gesagt: Martina, du hast so hart gearbeitet, du bist so weit gekommen. Jetzt ziehst du das alleine durch!", berichtet Reuter.

Vor Ort wurde sie von einem rein weiblichen Team unterstützt: Julia Annerl übernahm Hair und Make-up, Monika Spajievic betreute Social Media und Anja Stoll war für Fotos und Videos zuständig. Nach dem rund 16-stündigen Wettkampftag entschied Reuter, im Bereich Bodybuilding künftig ausschließlich mit Frauen zusammenzuarbeiten, um gegenseitige Unterstützung zu fördern.

Martina Reuter © Anja Stoll

Begegnung mit Bodybuilding-Legende

Ein Höhepunkt der Reise war das Treffen mit Jay Cutler (53), dem vierfachen Mr.-Olympia-Sieger. Vor dem Wettkampf kam es dabei zu einer Verwechslung, als Cutler Austria mit Australia verwechselte und Städte des Kontinents aufzählte. Nach dem Bewerb gratulierte die US-Legende der Österreicherin persönlich zu ihrer Leistung.

Martina Reuter © Anja Stoll

"Dass ich Jay Cutler hier in Amerika treffe und er mir zu meinem Erfolg gratuliert, ist einfach unfassbar. Ich werde diesen Moment nie vergessen!", so Reuter.

Nächste Pläne in den USA

Nach dem Erfolg in Boston sieht Reuter ihre Qualifikation für die "Arnold Classic" im März 2027 in Ohio als bestätigt an. Bereits am Sonntag reist das Team weiter nach New York für berufliche Termine und ein Fotoshooting.

Das Star-Foto des Tages 1 / 6 Ex-Schlager-Star Michelle verabschiedet sich von diesem Look © Getty Images Anna Netrebko zeigt sich mit Lockenwicklern bei der Vorbereitung einer Dinner-Party, zu der auch Kollegen wie Daniel Serafin eingeladen waren. Herrlich unkompliziert! © Instagram 22.10.2026: Martina Reuter ist in Bestform - nur noch wenige Tage bevor sie in den USA bei einem Bodybuilding-Wettbewerb antritt. © Instagram

Reuter rät Frauen: "Du kannst jederzeit neu anfangen"

Reuter möchte mit ihrem Weg andere Frauen dazu motivieren, auch in höherem Alter Veränderungen zu wagen und an sich zu glauben.

Reuter betont: "Ich möchte jeder Frau zeigen, dass es niemals zu spät ist, sein Leben zu verändern. Egal ob mit 40, 50 oder 60. Du kannst jederzeit neu anfangen. Du musst nur den Mut haben, an dich zu glauben."