Schwarzenegger traumatisierte seine Enkerl

Hollywood-Star Arnold Schwarzenegger schlüpft für eine neue Filmproduktion in das Kostüm des Weihnachtsmanns. Bei seinen eigenen Enkelkindern sorgte der ungewohnte Look während der Dreharbeiten allerdings für ziemliche Irritationen.

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Eigentlich gilt Arnold Schwarzenegger als liebevoller Großvater, doch sein neuester Hollywood-Auftritt stellte den Familienfrieden kurzzeitig auf die Probe. Seine Tochter Katherine Schwarzenegger veröffentlichte auf Instagram einen Teaser zur kommenden Weihnachtskomödie "The Man With the Bag". Dabei enthüllte die Autorin mit einem Augenzwinkern eine kuriose Anekdote aus dem Familienalltag. Die Videoanrufe ihres Vaters während der Dreharbeiten hätten ihre Kinder regelrecht traumatisiert, dennoch freue sie sich schon sehr darauf, den fertigen Film gemeinsam anzuschauen.

Warum genau der Anblick des Großvaters im weihnachtlichen Outfit für so viel Verwirrung bei den Kleinen sorgte, behielt Katherine für sich. Sie ist mit Hollywood-Star Chris Pratt verheiratet und zieht mit ihm drei gemeinsame Kinder groß: die Töchter Lyla und Eloise sowie den jüngsten Sohn Ford. Offenbar war der Anblick des weltberühmten Actionhelden mit Rauschebart auf dem Smartphone-Bildschirm für den Nachwuchs schlichtweg gewöhnungsbedürftig.

Ein moderner Santa Claus bei Prime Video

In den ersten Trailer-Ausschnitten zeigt sich der steirische Weltstar in überraschenden und facettenreichen Facetten der Kultfigur. Der Film bricht stellenweise mit traditionellen Sehgewohnheiten: Schwarzenegger präsentiert sich teilweise in zeitgemäßen, modernen Mänteln, Pullovern und Mützen. Diese Darstellung wirkt unkonventionell und stylisch, keineswegs furchteinflößend. In anderen Schlüsselszenen trägt er hingegen das klassische, rot-weiße Gewand des Gabenbringers.

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Neben dem früheren Gouverneur von Kalifornien sind hochkarätige Schauspielkollegen wie Alan Ritchson und Awkwafina mit an Bord des Projekts. Die festliche Familienkomödie "The Man With the Bag" feiert am 2. Dezember ihre weltweite Premiere beim Streamingdienst Prime Video und läutet damit die diesjährige Vorweihnachtszeit ein.

"Opa" Arnie blüht in der Großvater-Rolle auf

Abseits der Filmkameras genießt Arnold Schwarzenegger sein Familienglück in vollen Zügen. Gegenüber dem renommierten US-Magazin "People" verriet er bereits in der Vergangenheit, wie ihn seine Enkelkinder ansprechen: Sie nennen ihn liebevoll auf Deutsch "Opa". Über seine späte Rolle im Kreis der Familie geriet der Star regelrecht ins Schwärmen. Es mache ihm einfach riesigen Spaß, und er habe anfangs gar nicht gewusst, wie gut er sich als Großvater schlagen würde. Da er jedoch viele Tiere habe, falle ihm der Umgang mit den Kleinen besonders leicht.

Schwarzenegger © Instagram

Auf seinem weitläufigen Anwesen hält der gebürtige Österreicher tatsächlich eine bunte Menagerie an Mitbewohnern. Zu seinen tierischen Lieblingen zählen nach früheren Schilderungen ein Esel, ein kleines Miniaturpferd, ein Hausschwein sowie ein treuer Hund. Dieser tierische Zoo sorgt bei den Besuchen der Enkelkinder für beste Unterhaltung.

Patchwork-Familie und Ausblick auf weiteren Nachwuchs

Arnold Schwarzenegger blickt auf eine kinderreiche Familie mit fünf Kindern. Vier seiner Nachkommen stammen aus der langjährigen Ehe mit Maria Shriver: Tochter Katherine, Tochter Christina sowie die beiden Söhne Patrick und Christopher. Die Ehe der beiden ging nach 25 gemeinsamen Jahren im Jahr 2011 in die Brüche. Ein weiterer Sohn, Joseph Baena, stammt aus einer Beziehung mit der ehemaligen Haushälterin Mildred Patricia Baena.

Ob der frühere Bodybuilding-Champion und Action-Titan in Zukunft noch weitere Enkelkinder auf seiner Ranch begrüßen darf, bleibt abzuwarten. Mit seiner Rolle als Santa Claus hat er seiner Familie jedenfalls schon jetzt einen unvergesslichen Kino-Moment beschert.