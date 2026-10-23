Promi-Andrang bei Helnwein-Vernissage

Zwei Jahre nach ihrer vielbeachteten Premiere kehrt Mercedes Helnwein mit ihrer neuen Werkschau "Ground Zero" nach Wien zurück.

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Donnerstagabend öffneten die Galeristinnen Claudia Kovacek-Longin und Sophie Zetter-Schwaiger die Türen ihrer Galerie Kovacek & Zetter in der Wiener Plankengasse mit einer stimmungsvollen Vernissage für "Ground Zero", die neue Werkschau von Mercedes Helnwein. Zwei Jahre nachdem die österreichisch-amerikanische Künstlerin hier mit "Sometimes" ihre vielbeachtete Österreich-Premiere feierte, kehrt sie mit neuen Arbeiten an genau jenen Ort zurück.

Sophie Zetter-Schwaiger, Mercedes Helnwein und Claudia Kovacek-Longin © Starpix / A. Tuma

Einladung in die Plankengasse

Mit ihr versammelte sich ein illustres Publikum aus Kunst, Musik, Film und Mode, das sich die Wiederbegegnung mit Helnweins rätselhaften Bildwelten nicht entgehen ließ. Die zahlreichen Gäste aus Kunst, Kultur und Gesellschaft zeigten sich von den neuen Arbeiten sichtlich fasziniert.

Timna Brauer und Jasmin Meiri-Brauer © Starpix / A. Tuma

Prominente Gäste vor Ort

Unter den Anwesenden befanden sich Kunst-Star und Vater der Künslterin Gottfried Helnwein mit Ehefrau Renate , die Gastgeberinnen und Galeristinnen Claudia Kovacek-Longin und Sophie Zetter-Schwaiger sowie die Sängerinnen Timna Brauer und Jasmin Meiri-Brauer . Ebenso folgten Modedesignerin Niki Osl der Einladung.