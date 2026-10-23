Bushido & Anna-Maria: 'Wir haben keinen Sex!'

Trotz Luxusvilla, Sportwagen und großem Wohlstand kämpfen Rapper Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi mit den ganz normalen Hürden einer Großfamilie. In ihrem gemeinsamen Podcast sprechen die Eltern von acht Kindern über Ehe-Ängste, Romantik-Mangel und die Rettung ihrer Liebe.

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Nach außen hin führen Rapper Bushido und seine Ehefrau Anna-Maria Ferchichi ein privilegiertes Leben auf der Überholspur. Doch hinter den Toren ihres prachtvollen Anwesens regiert längst ein durchgetakteter Familienalltag, der das Paar nach der vorübergehenden Trennung im vergangenen Jahr vor ganz neue Herausforderungen stellt. Im gemeinsamen Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi" gewähren die beiden nun private Einblicke in ihre Gefühlswelt, die von großer Ehrlichkeit und verblüffender Selbstreflexion geprägt sind.

Im Zentrum des Gesprächs stand eine intime Frage, die den Musiker seit Längerem beschäftigt: Ist seiner Frau das gemeinsame Leben mittlerweile zu eintönig geworden? Bushido gab unumwunden zu, dass ihn Selbstzweifel plagen, ob Anna-Maria in der Routine zwischen acht Kindern, Einkäufen und Arztterminen etwas vermissen könnte. Er befürchte, dass ihr das Dasein ohne glamouröses Nachtleben und schicke Ausgehabende irgendwann zu seicht, zu normal oder schlichtweg zu langweilig werden könnte.

Luxus verliert an Wert, Bäckerbesuch macht glücklich

Für den früheren Gangsta-Rapper haben materielle Statussymbole längst ihre Strahlkraft verloren. Weder der teure Fuhrpark noch die Quadratmeter der Villa spenden ihm wirklichen Trost. Viel wichtiger sei ihm das schlichte Gefühl, nach Hause zu kommen und zu wissen, dass seine Frau und die Kinder da sind. Das Haus könnte seiner Ansicht nach auch nur halb so groß sein, solange der familiäre Zusammenhalt bestehe.

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Anna-Maria nahm ihrem Mann die Sorgen mit erstaunlich bodenständigen Worten. Sie betonte, dass genau diese Normalität immer ihr sehnlichster Wunsch gewesen sei. Früher habe sie die fehlende Unterstützung im Alltag oft zermürbt, während Bushido beruflich unterwegs war. Heute mache es sie glücklich, ganz banale Dinge gemeinsam zu erledigen, wie etwa frühmorgens zum Bäcker zu fahren oder Arzttermine der Kinder gemeinsam zu koordinieren.

Offene Worte über Flaute im Ehebett

Die Anstrengungen der vergangenen Wochen, in denen mehrere Kinder krank das Bett hüteten, gingen an den Eheleuten jedoch nicht spurlos vorüber. Oftmals liegen beide bereits um halb neun Uhr abends völlig erschöpft mit dem Nachwuchs im Bett. Das Thema Intimität sprach Anna-Maria dabei ohne Umschweife an: "Sprich ruhig aus: Wir haben keinen Sex."

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Sie nimmt diese Phase jedoch mit bemerkenswerter Gelassenheit hin. Flautephasen im Schlafzimmer seien in anstrengenden Lebensabschnitten einer Ehe schlichtweg normal, weshalb man sich keine Sorgen machen müsse. Rückblickend stellte sie klar, wie knapp die Beziehung an einer endgültigen Trennung vorbeischrammte: "Wir haben es nochmal gerade so geschafft, Anis. Wir haben unsere Familie gedreht und wäre das nicht passiert, wären wir wahrscheinlich heute nicht mehr zusammen." Für Bushido war diese Bestätigung wohl die wichtigste Botschaft des Tages.