Tränenbeichte um Michael Schumacher: "Wir versuchen es"

Seit Jahren hoffen Fans auf ein Gesundheits-Update rund um ihr Idol Michael Schumacher vergeblich. Doch in den letzten Monaten kamen immer mehr Details an die Öffentlichkeit.

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Am 29. Dezember 2013 ereignete sich im Nobel-Skiort Meribel der folgenschwere Unfall von Formel-1-Ikone Michael Schumacher. Seitdem ist der mittlerweile 57-Jährige nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen worden. Auch Informationen um seinen Zustand sind Mangelware. Nur ein ganz kleiner Kreis an Menschen hat noch Kontakt zum siebenfachen Weltmeister und alle sind zu absoluter Verschwiegenheit verpflichtet. Doch die neuesten Meldungen lassen die Fans wieder leise hoffen, ihr Idol doch noch einmal sehen zu können.

Auch im Zuge der im Herbst veröffentlichten Doku, in der die erste Titel-Saison beleuchtet wurde, gab es wieder neue Informationen. So berichtete Ehefrau Corinna darin, dass sie immer noch Tränen in den Augen hat, wenn sie ihren gemeinsamen Song hört.

Auch langjährige Weggefährten wie TV-Moderator Florian König oder Richard Hopkins bestärkten zuletzt den Wunsch der Verschwiegenheit, äußerten aber zugleich, dass sie sehr viel dafür machen würden, den ehemaligen Ferrari-Star wieder zu sehen, sofern es auch in seinem Sinne wäre.

Aufregung um Falschmeldungen

Trotz allem versuchen immer wieder Personen, die Aufmerksamkeit auf Michael Schumacher zu lenken. Vor allem ehemalige Formel-1-Stars behaupten immer wieder, etwas gehört zu haben oder zu vermuten. Dabei haben diese Aussagen wenig Wahrheitsgehalt.

Corinna hielt Michael Schumacher während seiner Karriere den Rücken frei. © Getty Images

Sowohl Corinna selbst als auch der Familienanwalt Felix Damm erklärten schon vor geraumer Zeit, warum man sich dagegen entschieden habe, ein Update zu veröffentlichen. Man wollte damit verhindern, dass man weitere Anfragen erhalte und so ein "Meldungsdruck" entstehen würde. Damit hätte ein lang ersehntes Update genau die gegenteilige Wirkung.

Und dennoch kommen immer wieder kleine Details in die Öffentlichkeit, die sogar von der Familie selbst gesteuert wurden. Dass Michael weiterhin rund um die Uhr im Familienanwesen in der Schweiz oder auf Mallorca betreut wird, hat sich nicht geändert.

"Wie Michael es mochte"

Seit 1995 sind Corinna und Michael verheiratet, trotz der tragischen Umstände wich sie allerdings nie von seiner Seite. "Wir versuchen es, als Familie so weiterzumachen, wie Michael es mochte und wie er es jetzt auch noch mag", meinte sie unlängst auf die Frage, wie sich das Leben seit dem Ski-Unfall verändert habe.

Seit 1995 verheiratet: Corinna & Michael Schumacher © Charles Caratini

Schon damals war das Credo des Rennfahrers "Privates bleibt privat" und genau so handhabt man es weiterhin. Corinna: "Es ist mir sehr wichtig, dass er sein Privatleben weiterhin so ungestört wie möglich genießen kann. Michael hat uns immer beschützt - jetzt beschützen wir Michael."