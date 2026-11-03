oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Rallye-Beben:

Rovanperä & Tänak feiern spektakuläres WRC-Comeback

S
von
Ein rot-weißer Toyota GR Yaris Rally1 driftet auf einer staubigen Schotterpiste durch eine Kurve und wirbelt eine riesige Staubwolke auf.
© Getty Images
Paukenschlag in der Rallye-WM: Die Ex-Weltmeister Kalle Rovanperä und Ott Tänak kehren 2027 zu Toyota zurück, während Rekordchampion Sebastien Ogier aus dem Stammkader fliegt.
OE24 auf Google bevorzugen

Gleich zwei absolute Schwergewichte des Motorsports kehren im Jahr 2027 auf die große Bühne der Rallye-Weltmeisterschaft zurück. Die ehemaligen Weltmeister Ott Tänak und Kalle Rovanperä steigen zu Beginn einer neuen technischen Ära wieder in das Cockpit von Toyota. Der japanische Automobil-Riese stellte für die Zukunft die Weichen komplett neu und setzt künftig auf insgesamt sechs Piloten sowie zwei unterschiedliche Fahrzeug-Typen. Ein gewohnt prominenter Name sucht man im neuen Aufgebot allerdings vergeblich: Der neunfache Champion Sebastien Ogier gehört dem festen Fahrerkader nicht mehr an. Der Franzose bleibe laut Teamführung jedoch Teil der Marke, wodurch vereinzelte Einsätze nicht ausgeschlossen sind.

Auch interessant

Antonelli: Weltmeister bekommt noch Taschengeld

Michael Schumacher: Wegbegleiter spricht über seinen Gesundheitszustand

Kehrtwende: Besitzer will F1-Team abstoßen

Neues Reglement lockt Weltmeister zurück ans Steuer

Auch der Finne Kalle Rovanperä, der sich 2022 mit gerade einmal 22 Jahren zum jüngsten Weltmeister der Rallye-Geschichte gekrönt hatte, plant nach seiner einjährigen Auszeit vorerst nur ausgewählte Starts einzulegen. Ein eigentlich geplanter Wechsel des Finnen in die japanische Super Formula war zuvor aufgrund einer Erkrankung geplatzt. Grund für das gewaltige Umdenken bei den Herstellern ist das Auslaufen der aktuellen Rally1-Fahrzeuggeneration Ende 2026. Die Königsklasse soll künftig deutlich kostengünstiger gestaltet werden, um wieder neue Konstrukteure anzulocken.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Fußball-Legende zieht ins Dschungelcamp

Rovanperä & Tänak feiern spektakuläres WRC-Comeback

Barca-Profi verletzt sich im Schlaf am Hintern

Polizei schnappt 22-jährigen Brandstifter

Todesschuss bei Dreh: Baldwin verklagt Waffenmeisterin

Traum-Strecke für Gall: Der Giro feiert das Zoncolan-Comeback

Hartberg gegen Austria Wien: Bricht Schmid den Heimfluch?

Nach Todes-Foul: Jetzt schaltet sich Mordkommission ein

Bekanntgabe der Teilnehmer am 19. April

Gala in vier Minuten: Galatasaray überrollt Stuttgart nach Blitz-Doppelpack