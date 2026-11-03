Rovanperä & Tänak feiern spektakuläres WRC-Comeback

Paukenschlag in der Rallye-WM: Die Ex-Weltmeister Kalle Rovanperä und Ott Tänak kehren 2027 zu Toyota zurück, während Rekordchampion Sebastien Ogier aus dem Stammkader fliegt.

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Gleich zwei absolute Schwergewichte des Motorsports kehren im Jahr 2027 auf die große Bühne der Rallye-Weltmeisterschaft zurück. Die ehemaligen Weltmeister Ott Tänak und Kalle Rovanperä steigen zu Beginn einer neuen technischen Ära wieder in das Cockpit von Toyota. Der japanische Automobil-Riese stellte für die Zukunft die Weichen komplett neu und setzt künftig auf insgesamt sechs Piloten sowie zwei unterschiedliche Fahrzeug-Typen. Ein gewohnt prominenter Name sucht man im neuen Aufgebot allerdings vergeblich: Der neunfache Champion Sebastien Ogier gehört dem festen Fahrerkader nicht mehr an. Der Franzose bleibe laut Teamführung jedoch Teil der Marke, wodurch vereinzelte Einsätze nicht ausgeschlossen sind.

Neues Reglement lockt Weltmeister zurück ans Steuer

Auch der Finne Kalle Rovanperä, der sich 2022 mit gerade einmal 22 Jahren zum jüngsten Weltmeister der Rallye-Geschichte gekrönt hatte, plant nach seiner einjährigen Auszeit vorerst nur ausgewählte Starts einzulegen. Ein eigentlich geplanter Wechsel des Finnen in die japanische Super Formula war zuvor aufgrund einer Erkrankung geplatzt. Grund für das gewaltige Umdenken bei den Herstellern ist das Auslaufen der aktuellen Rally1-Fahrzeuggeneration Ende 2026. Die Königsklasse soll künftig deutlich kostengünstiger gestaltet werden, um wieder neue Konstrukteure anzulocken.