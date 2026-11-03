Kehrtwende: Besitzer will F1-Team abstoßen

Das kommt durchaus überraschend. Noch im August betonte TWG Global, seinen Rennstall nicht verkaufen zu wollen – nun steht er wohl zum Verkauf.

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Laut Berichten prüft US-Unternehmer Mark Walter aktuell den Verkauf seiner Anteile an Cadillac.

Wie "Sportico" berichtet, verlangt die Holding rund drei Milliarden Dollar, also rund 2,7 Mrd. Euro. Sieben Interessenten gibt es laut dem Bericht.

US-Behörden untersuchen Betrug

Einerseits kommt dieser Umstand überraschend, weil man erst vor wenigen Monaten nicht für diesen Schritt bereit war.

Andererseits zeichnet sich bei Walter mittlerweile ein Muster ab. Die Behörden in den USA prüfen Vorfälle von Walters Versicherungsgesellschaften, nach denen Geld von Versicherungsnehmern ohne Offenlegung veruntreut worden sein soll.

Das Team Cadillac rund um Sergio Perez wartet noch auf einen WM-Punkt © EPA

Seither stößt der 66-Jährige, dessen Vermögen auf rund 310 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, nach und nach Sport-Assets ab. Seine Mehrheitsbeteiligung am NBA-Team Los Angeles Lakers gab er für 12,5 Mrd. Dollar ab, kurz danach waren auch seine rund 13 Prozent am FC Chelsea weg. Das WNBA-Team LA Sparks steht wohl auch zum Verkauf.

Cadillac bislang erfolglos

Cadillac feierte diese Saison sein Debüt in der Formel 1, sowohl Valtteri Bottas als auch Sergio Pérez warten aber noch auf den ersten WM-Punkt.

Wie viele Anteile TWG Global in der Partnerschaft mit General Motors hält, ist nicht bekannt. Für das aktuelle Jahr wird ein Verlust von rund 400 Millionen Dollar erwartet.