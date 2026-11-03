oe24
TV
E-Paper
Immo
Sport

Betrugsvorwürfe

Kehrtwende: Besitzer will F1-Team abstoßen

S
von
Der ehemalige Besitzer der LA Lakers Mark Walter (r.)
© Getty Images
Das kommt durchaus überraschend. Noch im August betonte TWG Global, seinen Rennstall nicht verkaufen zu wollen – nun steht er wohl zum Verkauf.
OE24 auf Google bevorzugen

Laut Berichten prüft US-Unternehmer Mark Walter aktuell den Verkauf seiner Anteile an Cadillac.

Auch interessant

Während andere zocken: Teenie läuft 16 Stunden durch die Nacht

Mathias über Niki Lauda: "Er musste immer gewinnen, auch zu Hause"

Spanien-Profi stirbt nach Zusammenprall

Wie "Sportico" berichtet, verlangt die Holding rund drei Milliarden Dollar, also rund 2,7 Mrd. Euro. Sieben Interessenten gibt es laut dem Bericht.

US-Behörden untersuchen Betrug

Einerseits kommt dieser Umstand überraschend, weil man erst vor wenigen Monaten nicht für diesen Schritt bereit war.

Andererseits zeichnet sich bei Walter mittlerweile ein Muster ab. Die Behörden in den USA prüfen Vorfälle von Walters Versicherungsgesellschaften, nach denen Geld von Versicherungsnehmern ohne Offenlegung veruntreut worden sein soll.

epa13346742 Cadillac driver Sergio Perez of Mexico competes in the Formula One Grand Prix of Mexico City at the Hermanos Rodriguez racetrack in Mexico City, Mexico, 01 November 2026. EPA/JOSE MENDEZ
Das Team Cadillac rund um Sergio Perez wartet noch auf einen WM-Punkt © EPA

Seither stößt der 66-Jährige, dessen Vermögen auf rund 310 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, nach und nach Sport-Assets ab. Seine Mehrheitsbeteiligung am NBA-Team Los Angeles Lakers gab er für 12,5 Mrd. Dollar ab, kurz danach waren auch seine rund 13 Prozent am FC Chelsea weg. Das WNBA-Team LA Sparks steht wohl auch zum Verkauf.

Cadillac bislang erfolglos

Cadillac feierte diese Saison sein Debüt in der Formel 1, sowohl Valtteri Bottas als auch Sergio Pérez warten aber noch auf den ersten WM-Punkt.

Wie viele Anteile TWG Global in der Partnerschaft mit General Motors hält, ist nicht bekannt. Für das aktuelle Jahr wird ein Verlust von rund 400 Millionen Dollar erwartet.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Kehrtwende: Besitzer will F1-Team abstoßen

Corona-Ampel-Paukenschlag: Wien, Graz, Linz und Kufstein gelb

Mathias über Niki Lauda: "Er musste immer gewinnen, auch zu Hause"

Neuer Prototyp zeigt brisante Details

Wenn die Verhandlungen scheitern

Sehr emotional: Mick verrät neue Details über Michael Schumacher

Freund: Michael Schumacher ist "nicht okay"

Ukraine ergreift harte Maßnahmen gegen Korruption (ENG)

Euro im frühen Handel höher

Mit dieser Geste gedenkt Kimi Antonelli Niki Lauda