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Mit nur 30 Jahren

Spanien-Profi stirbt nach Zusammenprall

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Ein Fußballspieler jubelt mit ausgebreiteten Armen auf dem Spielfeld.
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Der spanische Stürmer Jesús de Miguel ist im Alter von nur 30 Jahren gestorben.
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- Der Fußballprofi Jesus de Miguel vom spanischen Zweitligisten CD Teneriffa ist nach einem Foul gestorben. "Es gibt keine tröstenden Worte; nichts kann diese unermessliche Trauer lindern", teilte der Club am Dienstag mit. De Miguel sei um 8.00 Uhr gestorben. Der 30-Jährige hatte sich am Montag nach einem heftigen Zusammenprall mit Torhüter Jesus Owono vom FC Andorra vor Schmerzen gekrümmt. Auf dem Weg ins Krankenhaus hatten Rettungskräfte ihn dann wiederbeleben müssen.

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Herzstillstand

Die Partie wurde beim Stand von 2:2 abgebrochen. Der Zwischenfall ereignete sich in der Nachspielzeit der Partie, als De Miguel in hohem Tempo kurz hinter der Mittellinie vom herausgesprinteten Andorra-Keeper mit dem Knie im Brustbereich des Stürmers gefoult wurde. Der Schlussmann sah für die überharte Aktion die Rote Karte. De Miguel musste minutenlang behandelt werden, ehe er abtransportiert wurde. Die Spieler beider Teams wirkten vom Anblick des verletzten Spielers erschüttert.

CD Teneriffa sprach zunächst davon, dass sein Zustand ernst, aber stabil sei. Dienstagfrüh teilte der Club jedoch bereits mit, dass sich der medizinische Zustand des Spielers neurologisch verschlechtert habe. Gut vier Stunden danach gab der Club den Tod des Spielers bekannt. Der FC Andorra äußerte sein Bedauern und Mitgefühl.

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