Modernes Wohnglück in Rechnitz

121 m² Wohnfläche, ein eigener Garten und moderne Ausstattung: Dieses Reihenhaus in Rechnitz bietet viel Platz zum Wohlfühlen und überzeugt mit zeitgemäßem Wohnkomfort.

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Wer von einem modernen Zuhause im Grünen träumt, findet in Rechnitz im Südburgenland eine attraktive Wohnmöglichkeit. Das zweigeschossige Reihenhaus bietet auf 121 m² Wohnfläche ausreichend Platz für Paare und Familien. Dank Erstbezug können sich die zukünftigen Bewohner auf ein neues Zuhause freuen, das mit einer durchdachten Raumaufteilung und zeitgemäßer Ausstattung überzeugt.

Viel Platz für die ganze Familie

Mit drei Schlafzimmern bietet das Reihenhaus genügend Raum für individuelle Wohnbedürfnisse. Ob gemütliches Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Homeoffice – hier lassen sich unterschiedliche Wohnideen verwirklichen. Der eigene Garten mit Terrasse erweitert den Wohnbereich ins Freie und lädt zu entspannten Stunden an der frischen Luft ein.

Moderner Komfort

Auch technisch ist das Reihenhaus bestens ausgestattet. Eine moderne Luftwärmepumpe sorgt für eine zeitgemäße Wärmeversorgung, während ein eigener Carport zusätzlichen Komfort im Alltag bietet. Die Kombination aus großzügiger Wohnfläche, privatem Außenbereich und moderner Ausstattung macht das Haus zu einem attraktiven Lebensmittelpunkt im Südburgenland.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Oberwarter Siedlungsgenossenschaft: OSG-Platz 1, 7400 Oberwart

Tel.: 03352/404 Durchwahl 52 oder 53

