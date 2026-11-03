Viel Platz zum Wohlfühlen in St. Michael

147 m² Wohnfläche, drei Schlafzimmer und ein eigener Garten: Dieses moderne Reihenhaus in St. Michael bietet großzügigen Wohnraum und eine zeitgemäße Ausstattung für die ganze Familie.

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Wer sich ein geräumiges Zuhause im Südburgenland wünscht, findet in St. Michael eine attraktive Wohnmöglichkeit. Das moderne, zweigeschossige Reihenhaus im Erstbezug bietet auf 147 m² Wohnfläche viel Platz für die ganze Familie. Die großzügige Raumaufteilung schafft ausreichend Möglichkeiten, das neue Zuhause nach den eigenen Vorstellungen einzurichten und zu gestalten.

Viel Raum für individuelle Wohnideen

Mit drei Schlafzimmern bietet das Reihenhaus genügend Platz für unterschiedliche Bedürfnisse. Ob gemütliches Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Homeoffice – hier findet jedes Familienmitglied seinen persönlichen Rückzugsort. Der eigene Garten mit Terrasse erweitert den Wohnbereich ins Freie und lädt zu entspannten Stunden mit Familie und Freunden ein. So lässt sich das Leben im Südburgenland auch im eigenen Garten genießen.

Gut ausgestattet für den Alltag

Neben dem großzügigen Platzangebot überzeugt das Reihenhaus auch mit seiner Ausstattung. Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme, während ein eigener Carport einen geschützten Stellplatz für das Auto bietet. Mit zwei Wohnebenen, einem privaten Außenbereich und moderner Ausstattung verbindet das Haus praktischen Wohnkomfort mit viel Platz für den Alltag.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Oberwarter Siedlungsgenossenschaft: OSG-Platz 1, 7400 Oberwart

Tel.: 03352/404 Durchwahl 52 oder 53

