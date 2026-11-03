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7536 Güttenbach

Großzügig wohnen auf einer Ebene in Güttenbach

Modernes Einfamilienhaus mit großem grünen Garten und blauen Himmel im Hintergrund.
© OSG
125 m² Wohnfläche, drei Schlafzimmer und ein eigener Garten: Dieser moderne Bungalow in Güttenbach bietet viel Platz für die ganze Familie und verbindet ebenerdiges Wohnen mit zeitgemäßer Ausstattung.
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Wer sich ein geräumiges Zuhause im Südburgenland wünscht, findet in Güttenbach eine attraktive Wohnmöglichkeit. Der moderne Bungalow im Erstbezug bietet auf 125 m² Wohnfläche ausreichend Platz für Paare und Familien. Besonders praktisch: Sämtliche Wohnräume befinden sich auf einer Ebene. Damit verbindet das Haus großzügiges Wohnen mit kurzen Wegen und einem angenehmen Wohngefühl.

Viel Platz für die ganze Familie

Mit drei Schlafzimmern bietet der Bungalow genügend Raum für unterschiedliche Wohnbedürfnisse. Ob gemütliches Schlafzimmer, Kinderzimmer oder Homeoffice – die Räume lassen sich ganz nach den eigenen Vorstellungen gestalten. Der eigene Garten mit Terrasse erweitert den Wohnbereich ins Freie und bietet Platz für gemeinsame Stunden mit Familie und Freunden. Hier lässt sich der Alltag entspannt ausklingen.

Fernwärme und eigener Carport

Auch bei der Ausstattung hat der Bungalow einiges zu bieten. Die Wärmeversorgung erfolgt über Fernwärme, während ein eigener Carport einen geschützten Stellplatz für das Auto bietet. Die Kombination aus großzügiger Wohnfläche, ebenerdigem Wohnen und privatem Außenbereich macht das Haus zu einem attraktiven Zuhause für alle, die viel Platz und Komfort schätzen.

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Oberwarter Siedlungsgenossenschaft: OSG-Platz 1, 7400 Oberwart
Tel.: 03352/404 Durchwahl 52 oder 53

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