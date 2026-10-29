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1130 Wien

Beverly Hietzing: Wohnen mit Stil und Lebensqualität

Moderne weiße Mehrfamilienhäuser mit Balkonen an einem sonnigen Tag, Bäume im Vordergrund.
© irene schanda
In der Auhofstraße 196 entstehen 40 exklusive Eigentumswohnungen mit privaten Freiflächen, hochwertiger Ausstattung und nachhaltigem Energiekonzept. Das Wohnprojekt Beverly Hietzing verbindet modernes Wohnen mit der Ruhe des Wienerwalds und einer ausgezeichneten Anbindung an die Innenstadt.
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Mitten im beliebten 13. Wiener Gemeindebezirk entsteht mit Beverly Hietzing ein exklusives Wohnprojekt, das zeitgemäße Architektur mit hoher Lebensqualität vereint. Die 40 Eigentumswohnungen bieten zwei bis vier Zimmer und Wohnflächen zwischen 42 und 90 Quadratmetern. Jede Einheit verfügt über einen eigenen Balkon, eine Terrasse oder einen Garten und schafft damit einen persönlichen Rückzugsort im Freien.

Hochwertiger Wohnkomfort trifft Nachhaltigkeit

Die Wohnungen überzeugen mit durchdachten Grundrissen, hochwertigen Materialien und lichtdurchfluteten Räumen. Echtholzböden, bodentiefe Fenster und elektrische Raffstores sorgen für ein modernes Wohnambiente. Eine energieeffiziente Deckenheizung und -kühlung gewährleistet ganzjährig angenehme Temperaturen.

Auch beim Energiekonzept setzt Beverly Hietzing auf zukunftsorientierte Lösungen. Eine moderne Wärmepumpenanlage nutzt Erdwärme zur Energiegewinnung, während eine Photovoltaikanlage auf dem Dach zusätzlichen Strom aus Sonnenenergie liefert. Eine hauseigene Tiefgarage ergänzt den Wohnkomfort.

Helles, modernes Wohnzimmer mit Teppich, Essbereich, Küchenzeile und Balkonzugang.
© beverly-hietzing

Grüne Ruhe und beste Anbindung

Die Lage in der Auhofstraße verbindet naturnahes Wohnen mit urbaner Infrastruktur. Der nahegelegene Wienerwald und der Lainzer Tiergarten laden zu Spaziergängen und Erholung im Grünen ein. Gleichzeitig ist die U4 nur wenige Gehminuten entfernt und ermöglicht eine Fahrt in die Wiener Innenstadt in weniger als 25 Minuten.

Mit Kaufpreisen ab 385.500 Euro bietet Beverly Hietzing exklusives Eigentumswohnen in einer der begehrten Wohnlagen Wiens.

Jetzt informieren und stilvolles Wohnen in der Auhofstraße 196 in Hietzing entdecken!

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Auhofstraße 196, 1130 Wien
Vermietung: Alexander Breinhölder
Tel.: +43 1 403 41 81-16
E-Mail: breinhoelder@familienwohnbau.at

Angebot: Eigentum und Miete

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