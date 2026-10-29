Wo die Stadt endet und das Wohngefühl beginnt

Natur vor der Haustür und die Stadt dennoch ganz nah: Die "Residenz am Stadtrand" in Wien-Penzing verbindet das Beste aus beiden Welten. 27 moderne Wohnungen in vier charmanten Stadtvillen bieten großzügige Freiflächen, hochwertige Ausstattung und nachhaltigen Wohnkomfort.

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In der Schleusenstraße 1A/Bahnstraße 2F in Wien-Weidlingau hat Familienwohnbau ein besonderes Wohnprojekt geschaffen. Vier moderne Stadtvillen mit insgesamt 27 freifinanzierten Wohnungen vereinen zeitgemäße Architektur mit naturnahem Wohnen. Die Einheiten bieten ein bis fünf Zimmer und Wohnflächen zwischen 42 und 124 Quadratmetern. Ob kompaktes Single-Appartement oder großzügiges Familienzuhause – hier findet sich für unterschiedliche Lebensphasen der passende Wohnraum.

Viel Freiraum für große Wohnträume

Die Wohnungen überzeugen mit durchdachten Grundrissen, hochwertigem Echtholzparkett und großzügigen privaten Außenbereichen. Balkone und Terrassen schaffen zusätzliche Rückzugsorte unter freiem Himmel. Moderne Holz-Alu-Fenster und elektrisch bedienbarer Sonnenschutz ergänzen die Ausstattung.

Auch das Energiekonzept ist auf Zukunftsfähigkeit ausgelegt: Die Gebäude entsprechen dem Niedrigenergiestandard und nutzen eine Kombination aus Wärmepumpen und Erdwärme. Eine energieeffiziente Deckenheizung und -kühlung sorgt ganzjährig für angenehme Temperaturen. Insgesamt 18 Pkw-Stellplätze sowie Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume runden das Angebot ab.

© Familienwohnbau

Zwischen Waldidylle und Wiener Stadtleben

Die Lage am westlichen Stadtrand bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Erholung. Der angrenzende Wienerwald und der nahegelegene Lainzer Tiergarten laden zu Spaziergängen, sportlichen Aktivitäten und entspannten Stunden im Grünen ein. Gleichzeitig befinden sich Einkaufsmöglichkeiten und Gastronomiebetriebe in fußläufiger Entfernung.

Auch die öffentliche Verkehrsanbindung überzeugt: Die S-Bahn-Station Wien Hadersdorf ist zu Fuß erreichbar und bietet mit der Linie S50 eine Verbindung in die Innenstadt in rund 20 Minuten. Die U4-Station Hütteldorf sowie die A1-Autobahnauffahrt Auhof sind ebenfalls gut erreichbar.

Die Wohnungen sind laut Projektbroschüre kurzfristig beziehbar.

Jetzt informieren und das neue Zuhause zwischen Wienerwald und Stadtleben entdecken!

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Schleusenstraße 1A / Bahnstraße 2F, 1140 Wien

Vertrieb: Sabrina Ecker

Tel.: +43 1 403 41 81-14

E-Mail: ecker@familienwohnbau.at



Angebot: Eigentum und Miete



