Modernes Wohnen im Herzen von Simmering

In der Simmeringer Hauptstraße 153–155 verbindet ein modernes Wohnprojekt urbanes Lebensgefühl mit grünen Rückzugsorten. 74 freifinanzierte Eigentumswohnungen, großzügige Freiflächen und ein nachhaltiges Energiekonzept bieten Wohnkomfort für unterschiedliche Lebensphasen.

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Mitten im 11. Wiener Gemeindebezirk realisiert Familienwohnbau eine moderne Wohnhausanlage, die zeitgemäße Architektur mit hoher Lebensqualität vereint. Das Projekt umfasst 70 Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern sowie vier großzügige Townhouses. Ergänzt wird das Angebot durch Gewerbeflächen, gewerbliche Appartements und eine hauseigene Tiefgarage. Die begrünte Fassade setzt architektonische Akzente und schafft eine angenehme Atmosphäre mitten in der Stadt.

Wohnkomfort trifft auf Nachhaltigkeit

Die Eigentumswohnungen bieten Wohnflächen zwischen 44 und 90 Quadratmetern, während die dreigeschossigen Townhouses mit 123 bis 145 Quadratmetern, eigenen Terrassen und Gärten überzeugen. Großzügige Balkone und Freiflächen erweitern den Wohnraum ins Freie.

Ein besonderes Highlight ist der gemeinschaftliche Dachgarten mit Terrasse, Spielbereichen und Hochbeeten. Auch ein Kleinkinderspielplatz gehört zur Anlage. Für nachhaltigen Wohnkomfort sorgen eine Photovoltaikanlage, Wärmepumpen sowie eine energieeffiziente Deckenheizung und -kühlung.

© TobiasR.

Zentrale Lage und beste Anbindung

Die Simmeringer Hauptstraße punktet mit einer ausgezeichneten Verkehrsanbindung. Die U3-Station und der S-Bahnhof Simmering befinden sich in unmittelbarer Nähe. Zahlreiche Straßenbahn- und Buslinien ermöglichen zusätzliche Mobilität im Alltag.

Auch Erholung kommt nicht zu kurz: Der Grüne Prater und das Naherholungsgebiet Oberlaa bieten vielfältige Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten im Grünen.

Als voraussichtlicher Fertigstellungstermin wird in der Projektbroschüre März 2026 genannt.

Jetzt informieren und modernes Eigentumswohnen in der Simmeringer Hauptstraße 153–155 entdecken!

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Simmeringer Hauptstraße 153–155, 1110 Wien

Vertrieb: Alexander Breinhölder

Tel.: +43 1 403 41 81-16

E-Mail: breinhoelder@familienwohnbau.at



Angebot: Eigentum und Miete



