1170 Wien
Historischer Charme trifft auf modernen Wohnkomfort
Im Herzen des 17. Wiener Gemeindebezirks verbindet Familienwohnbau den Charme der Jahrhundertwende mit zeitgemäßer Wohnqualität. In der Schultheßgasse 7 wird ein historisches Gebäude umfassend saniert. Sieben bestehende Wohnungen werden hochwertig modernisiert und durch fünf neue Dachgeschosswohnungen ergänzt. Die Wohnflächen reichen von rund 30 bis 115 Quadratmetern. Eigengärten, Terrassen, Dachterrassen und Balkone mit Blick auf den begrünten Innenhof schaffen zusätzliche Rückzugsorte mitten in der Stadt.
Altbauflair mit einem Hauch Luxus
Die Wohnungen vereinen historische Architektur mit modernen Wohnstandards. Besonders die neuen Dachgeschosswohnungen bieten mit großzügigen Grundrissen und privaten Freiflächen ein exklusives Wohngefühl. Ergänzend wird das gesamte Gebäude thermisch saniert und mit einem alternativen Heizsystem ausgestattet. Ein Lift sorgt für zusätzlichen Komfort.
Auch am Leopold-Kunschak-Platz 3 entstehen moderne Wohneinheiten mit zwei bis drei Zimmern und Wohnflächen zwischen 42 und 77 Quadratmetern. Balkone, Terrassen und ein begrünter Innenhof bieten Platz zum Entspannen.
Stadtleben genießen, Natur erleben
Die Lage in Hernals verbindet urbanes Leben mit zahlreichen Erholungsmöglichkeiten. Der nahegelegene Adelheid-Popp-Park, der Huberpark und der Schafberg laden zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten ein. Auch der Wienerwald ist gut erreichbar.
Dank der S-Bahn, der U6 und mehrerer Straßenbahnlinien ist das Stadtzentrum schnell erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in der Umgebung ergänzen die Infrastruktur.
Der Baubeginn für das Projekt erfolgte laut 2025.
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Kontakt & Information
Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:
Schultheßgasse 7, 1170 Wien
Vertrieb: Alexander Breinhölder
Tel.: +43 1 403 41 81-16
E-Mail: breinhoelder@familienwohnbau.at
Angebot: Eigentum
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