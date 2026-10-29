Historischer Charme trifft auf modernen Wohnkomfort

In der Schultheßgasse 7 und am Leopold-Kunschak-Platz 3 entsteht ein besonderes Wohnprojekt, das historischen Altbaucharme mit modernem Wohnkomfort verbindet. Hochwertig sanierte Eigentumswohnungen, großzügige Freiflächen und eine ausgezeichnete Infrastruktur machen das Wohnen in Hernals besonders attraktiv.

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Im Herzen des 17. Wiener Gemeindebezirks verbindet Familienwohnbau den Charme der Jahrhundertwende mit zeitgemäßer Wohnqualität. In der Schultheßgasse 7 wird ein historisches Gebäude umfassend saniert. Sieben bestehende Wohnungen werden hochwertig modernisiert und durch fünf neue Dachgeschosswohnungen ergänzt. Die Wohnflächen reichen von rund 30 bis 115 Quadratmetern. Eigengärten, Terrassen, Dachterrassen und Balkone mit Blick auf den begrünten Innenhof schaffen zusätzliche Rückzugsorte mitten in der Stadt.

Altbauflair mit einem Hauch Luxus

Die Wohnungen vereinen historische Architektur mit modernen Wohnstandards. Besonders die neuen Dachgeschosswohnungen bieten mit großzügigen Grundrissen und privaten Freiflächen ein exklusives Wohngefühl. Ergänzend wird das gesamte Gebäude thermisch saniert und mit einem alternativen Heizsystem ausgestattet. Ein Lift sorgt für zusätzlichen Komfort.

Auch am Leopold-Kunschak-Platz 3 entstehen moderne Wohneinheiten mit zwei bis drei Zimmern und Wohnflächen zwischen 42 und 77 Quadratmetern. Balkone, Terrassen und ein begrünter Innenhof bieten Platz zum Entspannen.

© Familienwohnbau

Stadtleben genießen, Natur erleben

Die Lage in Hernals verbindet urbanes Leben mit zahlreichen Erholungsmöglichkeiten. Der nahegelegene Adelheid-Popp-Park, der Huberpark und der Schafberg laden zu Spaziergängen und Freizeitaktivitäten ein. Auch der Wienerwald ist gut erreichbar.

Dank der S-Bahn, der U6 und mehrerer Straßenbahnlinien ist das Stadtzentrum schnell erreichbar. Einkaufsmöglichkeiten, Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen in der Umgebung ergänzen die Infrastruktur.

Der Baubeginn für das Projekt erfolgte laut 2025.

Jetzt informieren und exklusives Wohnen mit historischem Flair im Herzen von Hernals entdecken!

Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Schultheßgasse 7, 1170 Wien

Vertrieb: Alexander Breinhölder

Tel.: +43 1 403 41 81-16

E-Mail: breinhoelder@familienwohnbau.at



Angebot: Eigentum



