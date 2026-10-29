Zuhause am Casinopark: Wohnen mit Lebensqualität

In der Linzer Straße 286–288 verbindet das Wohnprojekt "Zuhause am Casinopark" modernen Wohnkomfort mit grüner Erholung. 34 hochwertige Eigentumswohnungen, großzügige Freiflächen und ein nachhaltiges Energiekonzept schaffen ein attraktives Zuhause im 14. Wiener Gemeindebezirk.

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Direkt gegenüber dem historischen Casino Baumgarten und dem weitläufigen Casinopark hat die WIEBE – Wiener Bauträger- und EntwicklungsgesmbH ein modernes Wohnprojekt realisiert. Die Anlage umfasst 34 freifinanzierte Eigentumswohnungen mit zwei bis vier Zimmern und Wohnflächen zwischen 50 und 148 Quadratmetern. Ergänzt wird das Ensemble durch ein Townhouse mit zwei Maisonette-Wohnungen und integrierten Büros sowie eine freistehende Maisonette mit dem Charme eines Einfamilienhauses.

Hochwertiger Wohnkomfort trifft Nachhaltigkeit

Die Wohnungen überzeugen mit durchdachten Grundrissen, edlen Eichenparkettböden und hochwertigen Materialien. Großzügige Freiflächen wie Balkone, Loggien, Terrassen oder Eigengärten bieten zusätzlichen Raum zum Entspannen. Die drei barrierefreien Wohngebäude verfügen außerdem über einen Kleinkinderspielplatz, Fahrrad- und Kinderwagenabstellräume sowie eine Tiefgarage mit 23 Stellplätzen.

Auch beim Energiekonzept setzt das Projekt auf nachhaltige Lösungen. Eine moderne Wärmepumpenanlage mit Geothermie und Sonnenkollektoren sorgt für eine ressourcenschonende Energieversorgung. Die integrierte Deckenheizung und -kühlung gewährleistet ganzjährig angenehme Temperaturen.

© Wiebe

Grüne Ruhe und beste Anbindung

Die Lage in der Linzer Straße verbindet urbanes Leben mit naturnaher Erholung. Der gegenüberliegende Casinopark lädt zu Spaziergängen und entspannten Stunden im Grünen ein. Zahlreiche Nahversorger sowie das nahegelegene Auhofcenter bieten vielfältige Einkaufs- und Freizeitmöglichkeiten.

Auch die Verkehrsanbindung überzeugt: Die Straßenbahnlinie 52 hält nahezu direkt vor der Haustür. Weitere öffentliche Verkehrsmittel ermöglichen eine rasche Verbindung zur U3 und U4. Autofahrer erreichen die A1-Autobahnauffahrt Auhof in wenigen Minuten.

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Kontakt & Information

Interesse geweckt? Weitere Informationen und Auskünfte erhalten Sie bei:

Linzer Straße 286–288, 1140 Wien

Vertrieb: Elmar Zeisel

Tel.: +43 1 403 41 81-12

E-Mail: elmar.zeisel@familienwohnbau.at



Angebot: Eigentum und Miete



