× Spiel-Show: »Joko gegen Klaas – Das Duell um die Welt«

Joko & Klaas präsentieren ihre Highlights des Elements Feuer.

Challenge. Es gibt wohl kaum zwei Moderatoren, die so sehr für ihren Zweikampf bekannt sind wie Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf. Seit 2012 messen sich die Konkurrenten in der Show, indem sie sich in verschiedenen Ländern sehr speziellen Herausforderungen stellten, die der jeweils andere auswählte. Zu den waghalsigen Missionen rund um den Erdball treten zwar die jeweiligen Team-Mitglieder an, doch die Entscheidung um den Weltmeistertitel fällt jeweils im Studio in einem Duell zwischen den beiden Haudegen. Immer wieder sind dabei alle den vier Elementen der Natur ausgesetzt. Diesmal steht das Feuer im Mittelpunkt.

© Hersteller ×

Wer wird am Ende wohl neuer Weltmeister?