Hunde-Attacke in OÖ: Tote Joggerin ist Nachbarin (60)

Neue Details gibt es zum schockieren Fall einer Hunde-Attacke im Mühlviertel.

Zu dem furchtbaren Vorfall kam es Montagvormittag in Naarn (Bezirk Perg). Gegen 9.15 Uhr wurde eine Joggerin von einem American Staffordshire namens "Elmo" angefallen und so schwer verletzt, dass sie noch an Ort und Stelle starb.

Die Joggerin, wurde offenbar von dem Hund im Bereich des Wohnhauses angefallen, in dem das Tier lebt. Die Halterin – selbst eine preisgekrönte Züchterin – konnte den Angriff nicht verhindern, wurde selber von ihrem Tier so schwer verletzt, dass sie in die Linzer Uniklinik eingeliefert wurde.

Nachdem das Alter des Opfers seitens der Polizei zunächst mit 20 bis 40 Jahre angegeben wurde, heißt es nun, dass die Tote 60 Jahre alt war. Die Leiche war aufgrund der der Hunde-Attacke derart zugerichtet, dass sie nicht sofort identifiziert werden konnte. Es soll sich um die Nachbarin der Hundebesitzerin vom direkt gegenüberliegenden Haus handeln, wurde am Abend bekannt.

Ein Amtsarzt soll nun jedenfalls den American Staffordshire untersuchen und feststellen, ob er möglicherweise Tollwut hatte oder es andere körperliche Gründe für die Attacke gab. Fix dürfte jedenfalls sein, dass "Elmo" eingeschläfert wird.