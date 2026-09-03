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Freitag bis 21 Uhr

Waidhofner Einkaufsnacht lädt zum Spätsommerbummel ein

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Ein Mann und eine Frau stehen lächelnd neben einem roten Roller und halten Händchen.
© Magistrat Waidhofen a/d Ybbs
Wer Lust auf einen entspannten Spätsommerabend mit Shopping, guter Unterhaltung und kulinarischem Genuss hat, sollte sich die Waidhofner Einkaufsnacht nicht entgehen lassen.
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Am Freitag, den 4. September, verwandelt sich die Innenstadt von Waidhofen an der Ybbs wieder in eine bunte Flaniermeile, bei der Einkaufen, Unterhaltung und Kulinarik bis in die frühen Abendstunden hinein verschmelzen. Ab 17 Uhr laden die Betriebe in der City zum ausgedehnten Einkaufsbummel ein: Zahlreiche Aktionen und Sonderangebote sorgen dabei für besondere Anreize, durch die Stadt zu schlendern und Neues zu entdecken. Nachdem die Geschäfte um 21 Uhr ihre Pforten schließen, darf man den Abend natürlich gerne noch in der Waidhofner Gastronomie ausklingen lassen.

Zwei Straßenkünstlerinnen auf Stelzen machen Seifenblasen bei der Waidhofner Einkaufsnacht.
Die Waidhofner Einkaufsnacht hat weit mehr als nur Shopping zu bieten. © Magistrat Waidhofen a/d Ybbs

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Straßenmusiker spielen bei der Waidhofner Einkaufsnacht, Zuschauer sitzen auf Liegestühlen.
Live-Acts sorgen für ausgelassene Stimmung in der Innenstadt. © Magistrat Waidhofen a/d Ybbs

Neben dem Shopping-Erlebnis wartet auf die Besucher ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Kinder dürfen sich auf Hüpfburg, Karussell, Kinderschminken, Stelzengeher und riesige Seifenblasen freuen. Ein besonderer Blickfang werden beladene Vespas sein, auf denen heimische Betriebe ihre Produkte präsentieren. Für Stimmung sorgen zudem Livemusik und kulinarische Angebote in ausgewählten Gastronomiebetrieben. Ein Höhepunkt des Abends ist die spektakuläre Feuer- und Akrobatikshow der Flying Freaks, die gleich zweimal zu sehen sein wird.

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