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Enthüllt: So viel kostete Bablers Hotel für WM-Reise

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Andreas Babler spricht im Anzug bei einem Medienstatement vor Mikrofon und Glas Wasser.
© APA/FLORIAN WIESER
Die Hotelkosten für Bablers USA-Reise liegen jetzt vor.
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Im Juni ging es für Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler (SPÖ) zum WM-Match des ÖFB-Teams in die USA. Vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter reisten zur Begleitung mit. oe24 berichtete.

Nun liegt - zumindest ein erster Teil - der Kosten für die Reise vor. FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz fragte in den Ministerien nämlich nach den Nächtigungskosten für das zweite Quartal. In Bablers Anfragebeantwortung sind demnach auch die Hotelkosten für seine USA-Reise aufgelistet.

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5.311 Euro für zwei Nächte und fünf Personen

Die zwei Nächtigungen für insgesamt fünf Personen fielen demnach mit 5.311,30 Euro zu Buche (531,13 Euro pro Person je Nächtigung).

In der kommenden Woche läuft dann auch die Frist für die Schnedlitz-Anfrage zu den Reisekosten für das zweite Quartal aus. Spätestens dann dürften auch die Flugkosten für die Reise vorliegen. Bekannt ist aber bereits, dass Babler und sein Team auf Economy-Tickets setzten.

Auch die Hotelkosten für die Kunstbiennale in Venedig von 5. bis 7. Juni sind in der Anfragebeantwortung aufgelistet. 241,70 Euro fielen hier pro Person an. Babler reiste mit vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an, wodurch insgesamt 2.417 Euro an Kosten entstanden.

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