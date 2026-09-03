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Nach Attacke: Kickl lädt Ludwig zum Bergsteigen ein

Ein Mann hält eine Rede an einem Mikrofon bei einer Veranstaltung der FPÖ in Wien.
© APA/TOBIAS STEINMAURER
Wiens Bürgermeister Michael Ludwig rechnet in einem Interview mit FPÖ-Chef Herbert Kickl ab. Der reagiert per Instagram-Video und lädt Ludwig ein.
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Wiens Stadtchef Michael Ludwig kritisierte den FPÖ-Obmann in einem Interview mit der Zeitung "WELT" scharf, stellte dessen Führungsanspruch infrage und warnte vor rechtspopulistischer Politik.  Laut Ludwig werde die FPÖ auch im Falle eines Wahlsiegs bei der kommenden Wahl nicht automatisch den Kanzler stellen. "Es gibt in der Demokratie keinen Automatismus, dass die Partei mit den meisten Stimmen auch den Regierungschef stellt", erklärte der Bürgermeister. Um das zu erreichen, brauche Kickl die nötigen Mehrheiten, müsse erfolgreich verhandeln und zu Kompromissen bereit sein. "Kickl hatte schon nach der Wahl, in der die FPÖ die meisten Stimmen erhielt, den Regierungsbildungsauftrag, aber er hat keine Regierung zustande gebracht", so Ludwig. Aus seiner Sicht sei Kickl "vor der Verantwortung davongelaufen".

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Kritik an Führungsanspruch von Kickl

Die SPÖ-Grande warf dem FPÖ-Chef vor, sich stattdessen für "das bequemere Leben" entschieden zu haben. "Man hat den Eindruck, er ist mehr in den Bergen als arbeitend für die Menschen tätig", so Ludwig. Auch Kickls Umgang mit Medien sparte er nicht aus. Der FPÖ-Chef gebe unabhängigen Medien nur selten Interviews – "und wenn er es doch tut, dann kommt da nahezu nichts. Da ist eine große Leere", so Ludwig. Er ergänzte: "Herr Kickl hat keine innovativen Ideen für die Zukunft unseres Landes." Zur Hochform laufe der blaue Obmann "nur im Bierzelt" auf, wo er Menschen denunziere und herabwürdige.

Kickl reagiert mit einer Wandereinladung

Kickl ließ es sich nicht nehmen, in einem Instagram-Video auf Ludwig zu reagieren. Er lud den Wiener Bürgermeister zu einer "Bergtour oder zum Wandern" ein. Als Begründung richtete der FPÖ-Chef aus: "In der Ruhe liegt die Kraft", die man brauche, "um etwas Positives zu bewegen".

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