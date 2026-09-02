Dann würde Zeiler SPÖ-Chef werden

Hier die Story im Oe24 E-Paper lesen

Brisante SPÖ-Sonderpräsidium zur "Krise der Sozialdemokratie"...

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Es ist eine Sitzung der Roten, die zu einem besonders heiklen Zeitpunkt für SPÖ-Chef Andreas Babler kommt: mitten in eine Obmanndebatte der Roten und einem politisch attraktiven Konkurrenten für Babler. Am Freitag und Samstag versammelt er die Roten zu einem SPÖ-Sonderpräsidium ins Hotel Schlosspark Mauerbach.

Sinniger Titel der Veranstaltung: Die "Krise der Sozialdemokratie". Gemeint, so ein Insider spöttisch: als "europäisches Phänomen". Dass beim Treffen Köpfe rollen, bezweifeln Spitzenrote. Aber: Zum erste n Mal würde es eine Alternative geben, auf die sich "fast alle" in der SPÖ einigen könnten, so mehrere Rote.

Gemeint: Top-Medienmanager Gerhard Zeiler. Der 71-jährige Sozialdemokrat würde – im Unterschied von Ex-Kanzler Christian Kern – wohl auch mit Unterstützung von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig rechnen können.Und hier wird es jetzt wirklich eng für Babler: Mittlerweile hat er nicht nur neun von neun Bundesländern gegen sich, sondern auch weite Teile der Gewerkschaft.

Auch Gewerkschaft lässt Babler fallen

Gesamtpaket. Auch ÖGB-Boss Wolfgang Katzian soll – nach unzähligen Rückmeldungen seiner Betriebsräte quer durch das Land – seine schützende Hand von Babler entzogen haben.

Und würde es Zeiler machen? Laut echten Kennern des Medienmanagers: "Wenn es ein echtes Gesamtpaket" würde er es wohl machen, um einen "KanzlerKickl zu verhindern", meinen Rote.