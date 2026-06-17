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Babler: Vier Mitarbeiter filmen ihn beim Jubeln im Stadion

© Instagram
Vizekanzler und Sportminister jettete nach San Francisco um unser Team anzufeuern. Auf Social Media ließ er sich medienwirksam beim Torjubel filmen.
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Es hat fast schon Tradition: Kaum siegt unser Team, übertreffen sich die österreichischen Politiker gegenseitig mit ihren Jubel-Postings. Schließlich will ja keiner fehlen, wenn es darum geht, das ein oder andere Like mit dem ÖFB-Team abzustauben.

Babler inszeniert sich beim Österreich-Match

Ganz vorne mit dabei: Vizekanzler und Sportminister Andreas Babler, der eigens zum WM-Match Österreich - Jordanien nach San Francisco geflogen ist. An seinem USA-Ausflug will Babler naturgemäß auch seine Social-Media-Fans teilhaben lassen. Gleich drei Postings machte der Vizekanzler auf Instagram aus dem Stadion der 49ers. Vor dem Start gab's einen Schnappschuss mit ÖFB-Präsident Josef Pröll und Österreich-Schal: "Auf geht's Burschen!"

Wer filmte Babler im Stadion?

Bei den Österreich-Toren ließ sich Babler dann beim Jubeln filmen. Die Frage, die nun im Internet von einigen Usern gestellt wird: Von wem? Denn bei den Babler-Postings fällt auf, dass der Vizekanzler jeweils in Szene gesetzt wird. Hat Babler einen eigenen Mitarbeiter ins Stadion mitgenommen, der oder die ihn beim Jubeln filmte? Auf oe24-Anfrage in Bablers Büro heißt es jedenfalls, dass Babler mit insgesamt vier Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in die USA gereist ist, alle vier waren auch im Stadion mit dabei. Für den Flug wurden übrigens Economy-Class-Tickets gekauft.

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