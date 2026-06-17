3:1 - Team-Helden gelingt WM-Traumstart

Unser Nationalteam hat nach hartem Kampf gegen Jordanien einen 3:1-WM-Auftaktsieg gegen Jordanien gefeiert.

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Was für eine emotionale Achterbahnfahrt in Kalifornien! Das erste WM-Spiel der österreichischen Nationalmannschaft seit 28 Jahren riss ganz Fußball-Österreich von den Sitzen. Nach einem historischen Traumtor von Romano Schmid (21.) erzielte Ulwan (50.) für Jordanien den 1:1-Ausgleich. In der 67. Minute wurde ein Treffer von Marko Arnautovic durch den Video-Schiedsrichter (VAR) bitter aberkannt.

Doch in der 76. Minute kippte das Momentum wieder auf die Seite der Österreicher: Al-Arab bugsierte das Leder ins eigene Tor und bescherte dem ÖFB-Team den ersten WM-Sieg seit 1990 (damals 1:0 gegen die USA). Österreich liegt in Gruppe J punktegleich mit Weltmeister Argentinien auf Platz 2!

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Nach 120 Sekunden der erste Warnschuss

Das Spiel im Stadion der San Francisco 49ers begann mit Gänsehaut pur bei der Bundeshymne, entwickelte sich aber schnell zu einem echten Nervenkrimi. Die Jordanier zeigten von Minute eins an, dass sie kein Jausengegner sind, und prüften die ÖFB-Defensive bereits nach 120 Sekunden mit einem gefährlichen Warnschuss ans Außennetz.

Österreich versuchte es mit "Alpen-Tiki-Taka", tat sich aber schwer – bis zur 21. Minute: TOOOOOOR für Österreich! Romano Schmid nimmt aus 20 Metern Maß und zimmert das Leder per Prachtschuss genau in das rechte Kreuzeck! Ein Tor für die Ewigkeit!

Österreich gegen Jordanien 1 / 9 © APA/GEORG HOCHMUTH © GEPA pictures ©

Arnie-Wechsel, Ausgleich und Eigentor-Erlösung

Doch die Führung war extrem wackelig. Österreich verlor komplett den Faden, Jordanien drückte im Hexenkessel von Santa Clara massiv auf den Ausgleich. Nur dank einer Glanzparade von Alexander Schlager, einem Lattenschuss der Jordanier und einer heroischen Rettungstat von Philipp Lienhart, der sich furchtlos in einen Nachschuss warf, rettete Österreich das 1:0 in die Pause.

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Teamchef Ralf Rangnick reagierte zur Halbzeit und brachte Rekordtorschützen Marko Arnautovic für Sasa Kalajdzic. Doch statt der erhofften Beruhigung folgte der absolute Albtraum in der 50. Minute: Ali Ulwan traf via Innenstange zum 1:1. Den ÖFB-Kickern stand der Schock tief ins Gesicht geschrieben, defensiv "brannte der Hut" lichterloh. Doch der Thriller von San Francisco endete nach dem VAR-Schock mit einem echten Happy End: Al-Arabs Eigentor bescherte Österreich wieder die Führung. Marko Arnautovic traf dann per VAR-Elfer zum erhofften Startsieg!