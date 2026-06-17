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Toni Polster

Romano Schmid ist unser Messi!

Toni Polster
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Toni Polster schreibt über das ÖFB-Team.
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ÖFB-Legende Toni Polster schreibt exklusiv für oe24 zur WM. Seine Halbzeit-Bilanz!
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Was für ein Start in diese WM. Nach 28 Jahren sind wir wieder dabei - damals habe ich das erste Tor gegen Kamerun geschossen. Jetzt wandelt Romano Schmid auf meinen Spuren! Ein Traumschuss aus 25 Metern ins rechte Kreuzeck. Da ist mir das Kipferl gleich einmal vor Freude im Hals stecken geblieben. Einfach sensationell!

Romano ist ein echter Zauberer, ein kleines Technik-Genie. Für mich ist er unser Messi!

Das heute war jedenfalls ein perfekter WM-Auftakt, auch wenn gegen Jordanien so oder so drei Punkte hermüssen. In der zweiten Hälfte müssen wir jetzt gut aufpassen, da darf nichts mehr anbrennen. Hinten dicht machen und am besten vorne noch ein bis zwei Tore nachlegen. Ich würde auch Sasa Kalajdcic ein Tor gönnen.

Wenn wir heute gewinnen haben wir die besten Chancen auf den Aufstieg, weil ja die acht besten Gruppendritten weiterkommen.

Und vielleicht gelingt uns gegen Argentinien ja das Wunder! Mit diesem Team ist jedenfalls alles möglich, sogar der Gruppensieg. Im Fußball gilt: Eine Chance hat man immer - auch gegen Messi. Und mit unserer coolen Truppe ist alles möglich. Also Messi, zieh dich warm an!


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