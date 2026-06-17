Hitzewelle: Jetzt rollen 40 Grad auf Österreich zu

Österreich steht eine heiße Sommerwoche bevor. Eine Süd-Höhenströmung lässt die Temperaturen am Wochenende auf bis zu 36 Grad klettern – doch mit der Hitze steigt auch die Unwettergefahr im Bergland.

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Zur Wochenmitte wird es in Österreich deutlich wärmer! Eine Höhenströmung lässt die Temperaturen weiter steigen – aber auch die Gewittergefahr.

Zur Wochenmitte liegt der Alpenraum laut Unwetterzentrale (uwz.at) zwischen einem Hoch über Südwesteuropa, das von Tiefs über dem Nordatlantik und über Russland flankiert wird. Die Höhenströmung dreht zunehmend auf Süd und somit steigen die Temperaturen weiter an. Im Bergland bleibt es aber leicht unbeständig. Am kommenden Wochenende ist dann teils große Hitze zu erwarten. Am Mittwoch ziehen im Norden und Osten von Beginn an einige Wolken durch und im östlichen Bergland und am Alpenostrand gehen auch lokale Schauer nieder. Im Tagesverlauf lockern die Wolken zeitweise auf, nachfolgend steigt die Schauer- und Gewitterneigung von Norden her aber wieder an. Oft trocken und am längsten sonnig bleibt es einerseits ganz im Westen und auch im äußersten Nordosten. Der Wind weht im Norden und Nordosten teils lebhaft aus Nordwest. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 29 Grad.

© APA/GEORG HOCHMUTH

Schwüle Luft am Donnerstag

Am Donnerstag überwiegt zunächst der Sonnenschein, besonders im Osten ziehen ein paar Wolkenfelder durch. Im Tagesverlauf entstehen über den Bergen Quellwolken und besonders im südlichen Bergland gehen einzelne, aber mitunter kräftige Wärmegewitter nieder. Am ehesten trocken bleibt es im Flachland des Nordens und Ostens sowie in den westlichen Bundesländern. Bei 26 bis 32 Grad wird die Luft ausgesprochen schwül.

Hitzegewitter zum Start ins Wochenende

Am Freitag dominiert in weiten Landesteilen der Sonnenschein, im Süden halten sich anfangs einige Restwolken oder Nebelfelder nächtlicher Schauer und Gewitter. Im Tagesverlauf bilden sich über dem Berg- und Hügelland einige Quellwolken, aus denen sich im Westen sowie generell im Bergland lokale Hitzegewitter mit Starkregen entwickeln. Sonnig und trocken verläuft der Tag im Norden und Osten. Bei schwachem bis mäßigem, auf Südost drehendem Wind klettern die Temperaturen auf 28 bis 34 Grad.

Am Samstag scheint weiterhin häufig die Sonne, gegen Abend steigt die Gewitterneigung von den Bergen ausgehend aber sukzessive an. Dabei besteht Unwetterpotenzial, zuvor spielt der Wind keine Rolle und mit 30 bis 36 Grad wird es noch etwas heißer.

Höhepunkt der Hitzewelle erwartet

Aus heutiger Sicht könnte die Hitze rund um Montag, 29. Juni, 17:00 Uhr ihren Höhepunkt erreichen. Einzelne Modellrechnungen lassen dann in den heißesten Regionen Österreichs Temperaturen nahe oder auf der 40-Grad-Marke möglich erscheinen. Ob dieser außergewöhnliche Wert tatsächlich erreicht wird, ist derzeit allerdings noch offen. Langfristige Prognosen unterliegen naturgemäß größeren Unsicherheiten.