2:4 gegen England
Pyro & Polizei in Wien bei Kroatien-Niederlage
Vor dem ersten WM-Spiel der Kroaten am Mittwochabend war die Exekutive in Wien in Alarmbereitschaft. Wie bei allen großen Turnieren versammelten sich auch diesmal trotz der späten Anpfiffzeit Hunderte Fans auf der Ottakringer Straße in Wien.
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Schon während der ersten Halbzeit flogen mehrere pyrotechnische Gegenstände auf die Straße. Nach dem Stand von 2:2 war die Stimmung allerdings noch gut und es wurde gefeiert. Zu größeren Zwischenfällen kam es jedoch nicht.
Dennoch rückte für Halbzeit zwei noch ein Polizeibus aus, der sich in der Nähe platzierte. Doch trotz der bitteren Auftaktniederlage blieb es ruhig. Da hat es in Wien schon andere WM-Nächte gegeben. Kurz nach Mitternacht traten die enttäuschten Fans friedlich die Heimreise an und hoffen auf einen besseren Ausgang am Mittwoch (ab 1 Uhr) gegen Panama.
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