Nach Horror-Leistung
Legende rechnet mit Cristiano Ronaldo ab
Der erste Auftritt von Cristiano Ronaldo bei der WM wurde zum Alptraum für Portugal. Der fünffache Weltfußballer träumt auch mit 41 Jahren bei seiner letzten Endrunde vom großen Triumph. Doch nach dem blamablen 1:1 seiner Mannschaft gegen Kongo hagelt es Kritik von allen Seiten.
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Eine brutale Abrechnung gab es von niemand Geringerem als Frankreich-Legende Thierry Henry, der während seiner Tätigkeit in den USA mit Zlatan Ibrahimovic als TV-Experte tätig ist.
Henry knallhart
Nach dem Auftritt von CR7 fand der Weltmeister von 1998 deutliche Worte. "Weil ER treffen will", achtet er nicht auf besser positionierte Mitspieler. Der ehemalige Stürmer, der als Spieler bei Barcelona und Arsenal die Fans begeisterte, bringt es auf den Punkt: "Die Mannschaft muss treffen, nicht du musst treffen!"
Genau dieser Egoismus ist gegen Kongo besonders aufgefallen, allerdings hatte CR7 dabei kein Glück und ist mittlerweile seit zehn Spielen im Trikot von Portugal ohne Treffer bei Europameisterschaften und Weltmeisterschaften.
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