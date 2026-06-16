TV
E-Paper
Sport

Kurz vor Auftakt

WM-Knall: Ronaldo-Trainer hört auf

OR
von
Portugal-Coach Roberto Martinez und sein Superstar Cristiano Ronaldo
© EPA
Am Mittwoch (19 Uhr/live ServusTV) startet Cristiano Ronaldo in sein wohl letztes WM-Abenteuer. Gerade einmal 24 Stunden vorher zündet Portugal-Trainer Roberto Martinez aber die Bombe.
OE24 auf Google bevorzugen

Zumindest wenn es nach den Berichten von dem britischen Journalisten Ben Jacobs und auch Talksport geht. Denn diese vermelden: Der 52-Jährige hört als Coach auf.

Ab Juli, also direkt nach der WM, sucht sich der Spanier wohl eine neue Aufgabe. Der ehemalige Everton-Übungsleiter möchte demnach in den Klub-Fußball und speziell die Premier League zurückkehren.

Rückkehr nach England?

Sein Vertrag bei Portugal läuft nach dem Turnier auch aus. Es wäre wohl ein großer Verlust für die Seleção, immerhin führte Martinez die Nation nach seinem Antritt 2023 ins EM-Viertelfinale, gewann aber vor allem 2025 die Nations League.

Auch interessant

Diese Region lockt die meisten Kroatien-Urlauber an

Weltmeister soll WM-Debütant zum Sieg führen

Andrade will mit Panama gegen Ghana überraschen

Nur für Trump: FIFA ändert WM-Regel

England und Kroatien bereit für Giganten-Duell

Im Idealfall verabschiedet er sich also mit einem WM-Titel - dem ersten in der Geschichte Portugals.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Geheimes Erfolgsrezept? Liebesdoping im ÖFB-Quartier

Weltmeister soll WM-Debütant zum Sieg führen

England und Kroatien bereit für Giganten-Duell

Andrade will mit Panama gegen Ghana überraschen

WM-Knall: Ronaldo-Trainer hört auf

Nur für Trump: FIFA ändert WM-Regel

Verletzungsschock: England-Star reist von WM ab

Cristiano Ronaldo will gegen Kongo nichts anbrennen lassen

Deutscher Fan erobert die Herzen der Amis

Wähle die ÖFB-Startelf gegen Jordanien