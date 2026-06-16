WM-Knall: Ronaldo-Trainer hört auf

Am Mittwoch (19 Uhr/live ServusTV) startet Cristiano Ronaldo in sein wohl letztes WM-Abenteuer. Gerade einmal 24 Stunden vorher zündet Portugal-Trainer Roberto Martinez aber die Bombe.

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Zumindest wenn es nach den Berichten von dem britischen Journalisten Ben Jacobs und auch Talksport geht. Denn diese vermelden: Der 52-Jährige hört als Coach auf.

Ab Juli, also direkt nach der WM, sucht sich der Spanier wohl eine neue Aufgabe. Der ehemalige Everton-Übungsleiter möchte demnach in den Klub-Fußball und speziell die Premier League zurückkehren.

Rückkehr nach England?

Sein Vertrag bei Portugal läuft nach dem Turnier auch aus. Es wäre wohl ein großer Verlust für die Seleção, immerhin führte Martinez die Nation nach seinem Antritt 2023 ins EM-Viertelfinale, gewann aber vor allem 2025 die Nations League.

Im Idealfall verabschiedet er sich also mit einem WM-Titel - dem ersten in der Geschichte Portugals.