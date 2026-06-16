Diese Region lockt die meisten Kroatien-Urlauber an

Kroatien bleibt auch heuer ein Publikumsmagnet. Schon in den ersten fünf Monaten des Jahres wurden mehr als 14 Millionen Nächtigungen registriert. Besonders eine Region setzt sich dabei deutlich von der Konkurrenz ab.

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Istrien klar an der Spitze

Mit rund 4,1 Millionen Übernachtungen führt Istrien das Ranking der beliebtesten Urlaubsregionen Kroatiens klar an. Damit liegt die Halbinsel deutlich vor den Regionen Split-Dalmatien und der Kvarner Bucht.

Vor allem die Mischung aus malerischen Küstenorten, kristallklarem Wasser, Kulinarik und der vergleichsweise kurzen Anreise macht Istrien für viele Urlauber besonders attraktiv.

Diese Orte sind besonders gefragt

Auch bei den Städten gibt es klare Favoriten. Zu den beliebtesten Reisezielen zählen Dubrovnik, Zagreb und das istrische Rovinj. Vor allem in den Sommermonaten rechnen Touristiker dort mit einem weiteren Besucheransturm.

Österreicher lieben Kroatien

Deutschland stellt weiterhin die größte Gruppe an Urlaubern. Österreich gehört aber ebenfalls zu den wichtigsten Herkunftsmärkten. Bereits mehr als 1,1 Millionen Nächtigungen gehen heuer auf österreichische Gäste zurück.

Insgesamt legte Kroatien im Vergleich zum Vorjahr weiter zu. Die Zahl der Ankünfte stieg um fünf Prozent, die Übernachtungen sogar um sieben Prozent.

Tourismus bleibt Wachstumsmotor

Trotz steigender Preise hält der Urlaubsboom an der Adria an. Gleichzeitig warnen Experten davor, die Kosten in der Hauptsaison weiter zu erhöhen. Zu starke Preisanstiege könnten Kroatiens Attraktivität gegenüber anderen Mittelmeer-Destinationen schmälern.

Die aktuellen Zahlen sprechen jedenfalls eine klare Sprache: Keine Region zieht derzeit mehr Urlauber an als Istrien. Damit bleibt die Halbinsel auch 2026 das Zugpferd des kroatischen Tourismus.