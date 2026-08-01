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Schwuler Regierungschef ruft zu Coming-out auf

Zwei Männer machen ein Selfie bei Pride-Feierlichkeiten vor einem Backsteingebäude.
© EPA
Bei der farbenprächtigen Pride-Parade auf den Amsterdamer Grachten hat der niederländische Ministerpräsident Rob Jetten junge LGBTIQ-Personen aufgerufen, sich offen zu bekennen.
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Ein Coming-out sei nicht einfach, "aber sobald man diesen Schritt gewagt hat, wird es nur noch besser", sagte Jetten laut der Nachrichtenagentur ANP am Samstag zum Auftakt der traditionellen "Canal Parade".

Mehrere Menschen machen gemeinsam ein Selfie bei einer Feier vor einem Backsteingebäude.
© APA/AFP/ANP/RAMON VAN FLYMEN

Der 39-Jährige ist der jüngste Regierungschef der Niederlande und der erste, der offen homosexuell lebt. Die Parade mit 80 bunt geschmückten Booten - einer der Höhepunkte der diesjährigen World Pride - sei ein großartiges Fest voller Freiheit und Spaß, sagte Jetten. Zugleich sei es wichtig, gegen Anfeindungen zu protestieren. "Das hat man beim Anschlag in Berlin letzte Woche gesehen." Die Akzeptanz der LGBTIQ-Gemeinschaft stehe weltweit unter Druck, sagte Jetten. "Und es ist wichtig, das heute zu zeigen."

Verschärfte Sicherheit nach Angriff in Berlin

Nach dem islamistisch motivierten Angriff auf den CSD in Berlin vor einer Woche hatte Amsterdam die Sicherheitsmaßnahmen für die mehrtägige World Pride verschärft. Sie gilt als das größte Event der weltweiten queeren Gemeinschaft und findet erstmals in den Niederlanden statt.

Mehrere Menschen mit Schwimmwesten sitzen lachend in einem Schlauchboot auf einem Kanal.
© EPA

Allein zum Amsterdamer Bootskorso wurden laut Veranstaltern rund 500.000 Besucher erwartet. Beim Schutz aller Pride-Veranstaltungen würden Polizei, Staatsanwaltschaft und Stadtverwaltung eng zusammenarbeiten, sagte Bürgermeisterin Femke Halsema. "Ich habe Vertrauen in alle Maßnahmen, die wir ergriffen haben." Einzelheiten wurden nicht genannt.

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