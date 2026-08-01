Bruce Darnell spricht offen über den Tod seines Partners

Bruce Darnell hat in der ZDF-Sendung "Böhmi brutzelt" ungewohnt offen über einen der schwersten Schicksalsschläge seines Lebens gesprochen.

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Der TV-Star erinnerte sich an seinen langjährigen Lebenspartner, mit dem er 25 Jahre lang zusammen war und den er nach einer Krebserkrankung bis zu seinem Tod begleitete.

"Ich war 25 Jahre in einer Beziehung, eine wunderbar tolle Zeit", sagte der 69-Jährige. Als sein Partner an Krebs erkrankte, pflegte Darnell ihn zweieinhalb Jahre lang. "Ich habe ihn zweieinhalb Jahre lang gepflegt und in den Tod begleitet. Es war ein schöner Tod, denn ich konnte bei ihm sein", erzählte er.

Moderator Jan Böhmermann sprach daraufhin ebenfalls über persönliche Erfahrungen mit dem Thema. Er berichtete, dass sein Vater an Krebs gestorben sei, als er erst 17 Jahre alt war. Dieses Erlebnis habe seinen Blick auf das Leben nachhaltig verändert.

"Lebe im Hier und Jetzt"

Auch Darnell erklärte, dass ihn der Verlust seines Partners geprägt habe. Für ihn gehöre der Tod zum Leben dazu. "Ich lebe nicht mehr in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Ich lebe im Hier und Jetzt", sagte der ehemalige Juror von "Germany's Next Topmodel" und "Das Supertalent". Er plane sein Leben heute weniger und versuche stattdessen, den Moment bewusst zu genießen.

Inzwischen lebt Darnell allein auf Ibiza. Er führe dort nach eigenen Worten ein bescheidenes Leben in einem kleinen Haus und nehme nur noch Projekte an, die ihm Freude bereiten. "Eigentlich müsste ich nicht mehr arbeiten", sagte er. Ganz aufhören möchte der bald 70-Jährige aber nicht. Stattdessen wünscht er sich für die Zukunft eine Fernsehsendung "mit viel Tiefgang, in der man Menschen helfen, ihnen etwas Gutes tun kann".