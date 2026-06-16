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Do., 1 Uhr

Andrade will mit Panama gegen Ghana überraschen

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Um in Gruppe L weiterzukommen, brauchen Ghana und Panama im direkten Duell in Toronto einen Sieg.
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Denn nach dem Spiel in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (ab 1 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) geht es gegen England und Kroatien, die über beide Teams zu stellen sind. Ghana hat sich in den Testspielen schwach präsentiert: Nach einem 1:5 gegen Österreich und einem 1:2 gegen Deutschland war Trainer Otto Addo seinen Job los.

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Nachfolger Carlos Queiroz schaffte gegen Mexiko (0:2) und Wales (1:1) auch keinen Sieg. Stürmerstar Antoine Semenyo soll gegen Panama für die nötigen Tore sorgen.

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Panama geht bei seiner zweiten WM-Teilnahme als Außenseiter ins Turnier, 2018 in Russland gingen alle drei Spiele verloren. Die Chance auf den ersten WM-Punkt ist zum Auftakt am größten. Mit Andres Andrade vom LASK steht auch ein Bundesligaspieler im Aufgebot der Mittelamerikaner.

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