Mi., 22 Uhr
England und Kroatien bereit für Giganten-Duell
Unter Coach Thomas Tuchel will die Truppe um Kapitän Harry Kane am Mittwoch (ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) an die starke Qualifikation im vergangenen Herbst anschließen. Die englischen Hoffnungen ruhen dabei auch auf Jude Bellingham von Real Madrid.
Auch interessant
"Er verleiht unserem Team den gewissen X-Faktor. Er ist ein Spieler, der in wichtigen Partien zur Stelle ist", meinte Routinier Jordan Henderson, der sich diesen Umstand auch für den WM-Auftakt wünscht.
Kroatien kann WM
Ob Kroatien an seine letzten WM-Erfolge (2018 Zweiter, 2022 Dritter) anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Leistungsträger der goldenen Generation wie Kapitän Luka Modric (40) und Ivan Perisic (37) sind in die Jahre gekommen.
+++ Alle News zur Fußball-WM finden Sie HIER auf dem oe24-WM-Channel +++
Das Team von Trainer Zlatko Dalic ist mit Spielern, die in Italien, England oder Deutschland ihr Geld verdienen, noch immer gut besetzt. Die Kroaten bleiben ein unbequemer Gegner, das wollen sie auch in Dallas in einer der bisher hochkarätigsten Partien bei dieser WM den "Three Lions" beweisen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden