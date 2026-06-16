England und Kroatien bereit für Giganten-Duell

Das englische Team startet gleich gegen den wohl hartnäckigsten Gruppengegner, die Kroaten hatten beim letzten WM-Aufeinandertreffen 2018 im Halbfinale die Oberhand behalten (2:1 n.V.).

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Unter Coach Thomas Tuchel will die Truppe um Kapitän Harry Kane am Mittwoch (ab 22 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) an die starke Qualifikation im vergangenen Herbst anschließen. Die englischen Hoffnungen ruhen dabei auch auf Jude Bellingham von Real Madrid.

"Er verleiht unserem Team den gewissen X-Faktor. Er ist ein Spieler, der in wichtigen Partien zur Stelle ist", meinte Routinier Jordan Henderson, der sich diesen Umstand auch für den WM-Auftakt wünscht.

Kroatien kann WM

Ob Kroatien an seine letzten WM-Erfolge (2018 Zweiter, 2022 Dritter) anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. Leistungsträger der goldenen Generation wie Kapitän Luka Modric (40) und Ivan Perisic (37) sind in die Jahre gekommen.

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Das Team von Trainer Zlatko Dalic ist mit Spielern, die in Italien, England oder Deutschland ihr Geld verdienen, noch immer gut besetzt. Die Kroaten bleiben ein unbequemer Gegner, das wollen sie auch in Dallas in einer der bisher hochkarätigsten Partien bei dieser WM den "Three Lions" beweisen.