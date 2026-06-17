Schlangen-Alarm bei Deutschen - Rangnick-Team gewarnt

Riesenaufregung bei der deutschen Nationalmannschaft! Beim Training für das zweite Gruppenspiel schockte eine hochgiftige Schlange Kapitän Kimmich &. Co. Jetzt werden auch Österreicher gewarnt.

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Nach dem fulminanten 7:1 gegen Curaçao bereiten sich die Deutschen im Training im Camp in Winston-Salem (North Carolina) auf das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Samstag, 22 Uhr/ORF1) vor. Dort brach plötzlich Panik aus. Wie Kapitän Joshua Kimmich bestätigte, wurde im Gras eine Schlange gesichtet. Eine, wie sich später herausstellen sollte, hochgiftige.

Bei dem Reptil um einen sogenannten Kupferkopf, eine in North Carolina weit verbreitete Giftschlange. Ein Biss dieser Spezies erfordert eine sofortige medizinische Notfallbehandlung im Krankenhaus. Der Deutsche Fußball-Bund hat umgehend reagiert und die Nationalspieler zu absoluter Wachsamkeit auf dem gesamten Gelände aufgerufen.

Auch ÖFB-Stars sollen beim Training aufpassen

Laut Bild-Zeitung wurde inzwischen auch die österreichische Nationalmannschaft, die ihr Quartier im kalifornischen Santa Barbara aufgeschlagen hat, angewiesen, auf die dortige Schlangenpräsenz achten.

Dieser ungebetene Gast sorgte für nackte Angst im Lager der DFB-Auswahl: Ein hochgiftiger Kupferkopf schockte die deutschen Nationalspieler rund um Kapitän Joshua Kimmich mitten im Training auf dem Rasen in North Carolina. © Getty Images

Auch sportlich sind die Deutschen gewarnt: Samstag-Gegner Elfenbeinküste hatte zum Auftakt Ecuador mit 1:0 besiegt.