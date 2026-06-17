Grund zur Panik?
Schlangen-Alarm bei Deutschen - Rangnick-Team gewarnt
Nach dem fulminanten 7:1 gegen Curaçao bereiten sich die Deutschen im Training im Camp in Winston-Salem (North Carolina) auf das zweite Gruppenspiel gegen die Elfenbeinküste (Samstag, 22 Uhr/ORF1) vor. Dort brach plötzlich Panik aus. Wie Kapitän Joshua Kimmich bestätigte, wurde im Gras eine Schlange gesichtet. Eine, wie sich später herausstellen sollte, hochgiftige.
Bei dem Reptil um einen sogenannten Kupferkopf, eine in North Carolina weit verbreitete Giftschlange. Ein Biss dieser Spezies erfordert eine sofortige medizinische Notfallbehandlung im Krankenhaus. Der Deutsche Fußball-Bund hat umgehend reagiert und die Nationalspieler zu absoluter Wachsamkeit auf dem gesamten Gelände aufgerufen.
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Laut Bild-Zeitung wurde inzwischen auch die österreichische Nationalmannschaft, die ihr Quartier im kalifornischen Santa Barbara aufgeschlagen hat, angewiesen, auf die dortige Schlangenpräsenz achten.
Auch sportlich sind die Deutschen gewarnt: Samstag-Gegner Elfenbeinküste hatte zum Auftakt Ecuador mit 1:0 besiegt.
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