Austria & Rapid
Wiener Klubs kennen ihre Europacup-Gegner
Wie die Auslosung für die 2. Runde zur Conference League am Mittwoch ergab, bekommt es die Austria mit dem Sieger des Duells zwischen FK Decic Tuzi aus Montenegro und FK Liepaja aus Lettland zu tun.
Rapid spielt entweder gegen Penybont FC aus Wales oder Santa Coloma aus Andorra. Als Spieltermine sind der 23. sowie 30. Juli geplant.
Auch interessant
Für beide Wiener Clubs beginnt die Europacup-Saison auswärts.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden