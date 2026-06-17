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Austria & Rapid

Wiener Klubs kennen ihre Europacup-Gegner

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von
Rapids Nikolaus Wurmbrand und Austrias Manfred Fischer
© GEPA
Die Wiener Austria und der SK Rapid starten mit machbaren Losen in den Europacup, müssen auf ihren genauen Gegner aber noch warten.
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Wie die Auslosung für die 2. Runde zur Conference League am Mittwoch ergab, bekommt es die Austria mit dem Sieger des Duells zwischen FK Decic Tuzi aus Montenegro und FK Liepaja aus Lettland zu tun.

Rapid spielt entweder gegen Penybont FC aus Wales oder Santa Coloma aus Andorra. Als Spieltermine sind der 23. sowie 30. Juli geplant.

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Für beide Wiener Clubs beginnt die Europacup-Saison auswärts.

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