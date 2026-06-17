Jürgen Drews kämpfte jahrelang mit Ängsten

Schlager-Legende Jürgen Drews hat hinter seiner glitzernden Karriere offenbar deutlich dunklere Seiten erlebt, als viele Fans ahnen.

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Seine Tochter Joelina spricht jetzt offen über die seelischen Belastungen ihres Vaters – und enthüllt, dass der "König von Mallorca" lange Zeit mit massiven Existenzängsten zu kämpfen hatte.

"Er hatte immer große Ängste" – Joelina spricht Klartext

In einem Podcast spricht Joelina Drews überraschend ehrlich über ihren berühmten Vater. Dabei wird klar: Hinter der erfolgreichen Karriere stand oft Unsicherheit.

"Er hatte immer super viele Existenzängste", verrät sie laut Medienberichten und beschreibt damit eine Seite ihres Vaters, die die Öffentlichkeit so kaum kannte. Die Tochter des Schlagerstars betont, dass der Druck im Musikbusiness enorm gewesen sei und sich das auch auf sein Privatleben ausgewirkt habe. Trotz seiner Erfolge habe ihn die Angst, alles verlieren zu können, lange begleitet.

Schlager-Ruhm mit Schattenseiten

Joelina Drews und Jürgen Drews © Getty Images

Jürgen Drews gilt seit Jahrzehnten als feste Größe im deutschen Schlager. Hits wie "Ein Bett im Kornfeld" machten ihn zur Ikone. Doch laut Joelina war der Weg dorthin nicht so sorgenfrei, wie viele glauben.

Gerade in der Hochphase seiner Karriere habe der Sänger stark unter dem ständigen Leistungsdruck gestanden. Auch nach außen hin wirkte er zwar erfolgreich und unbeschwert – innerlich sah das offenbar oft anders aus.

Joelina beschreibt ihren Vater dennoch als Kämpfer, der sich immer wieder zurück ins Leben und auf die Bühne gearbeitet habe.

Heute: Familie als größte Stütze

Mittlerweile hat sich die Situation verändert. Nach seinem offiziellen Bühnenabschied konzentriert sich Jürgen Drews auf seine Familie und seine Gesundheit. Besonders die Zeit mit Tochter Joelina und Ehefrau Ramona spiele eine zentrale Rolle.

Für Joelina ist klar: Trotz aller schwierigen Phasen sei ihr Vater heute stabiler und ruhiger als früher – und vor allem dankbar für die gemeinsame Zeit.

Die Aussagen zeigen eine neue, verletzliche Seite des Schlagerstars – weit weg vom Partyleben auf Mallorca. Hinter dem Glamour steckt offenbar ein Leben voller Druck, Zweifel und Angst.