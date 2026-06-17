1:1 - Kongo crasht WM-Party von CR7

Kongo sorgt mit einem packenden 1:1-Remis für die nächste WM-Sensation. Die Afrikaner stehlen Superstar Cristiano Ronaldo beim Auftakt die Show.

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Houston, Portugal hat ein Problem! Die große Ronaldo-Show blieb zum WM-Auftakt aus. Dabei schien nach dem frühen Führungstreffer alles nach Plan zu laufen. Doch statt eines Pflichtsiegs kassierte die Seleção gegen die DR Kongo einen bitteren Dämpfer und musste sich mit einem 1:1 begnügen.

Während Ronaldo & Co. enttäuscht vom Platz schlichen, feierten die Afrikaner den ersten WM-Punkt ihrer Verbandsgeschichte wie einen Titelgewinn. Nach Spaniens Patzer erwischte damit auch Portugal einen Fehlstart – und der Druck auf CR7 ist schon nach dem ersten Spiel gewaltig.

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Leoparden schocken Selecao

Messi hatte vorgelegt – Ronaldo wollte nachziehen! Nachdem sein ewiger Rivale Argentinien mit einem Hattrick zum 3:0 über Algerien geschossen hatte, stand Cristiano Ronaldo zum Auftakt seiner bereits sechsten WM-Endrunde sofort unter Beobachtung. Die Marschroute der Seleção war dabei mehr als eindeutig: Tore schießen. Von der ersten Minute an schnürten sie den Kongo daher tief in dessen eigener Hälfte ein. Cristiano Ronaldo und Co. liefen jeden Ball aggressiv an, attackierten früh und zwangen die Afrikaner immer wieder zu Fehlern. Die "Leoparden" kamen kaum über die Mittellinie, während jeder Ballkontakt von CR7 frenetisch gefeiert wurde. Das Stadion wartete förmlich auf den großen Ronaldo-Moment.

Doch der erste Jubel gehörte einem anderen: Pedro Neto hat auf der linken Seite alle Freiheiten und serviert den Ball punktgenau in den Strafraum. Dort steigt ausgerechnet der nur 1,71 Meter große João Neves am höchsten und köpft die Kugel wuchtig ins Eck – 1:0 Portugal (6.). Beim Jubel zeigte der PSG-Star in den Himmel und widmete den Treffer dem verstorbenen Diogo Jota.

Portugal gegen Kongo 1 / 7 © Getty Images © FIFA via Getty Images © APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT

Wer danach einen portugiesischen Sturmlauf erwartete, wurde überrascht. Statt weiter Druck zu machen, verlor der Favorit den Zugriff auf die Partie. Der Kongo wurde mutiger, gewann mehr Zweikämpfe und glaubte plötzlich an die Sensation. Kurz vor der Pause folgte dann tatsächlich der Hammer: Arthur Masuaku hat auf der rechten Seite Platz und bringt eine Maßflanke in den Strafraum. Dort löst sich Yoane Wissa clever von seinem Bewacher und setzt den Ball aus kurzer Distanz sehenswert unter die Latte. Diogo Costa ist chancenlos – 1:1 (44.) Historisch: Es war das erste WM-Tor überhaupt, gefeiert mit einem ausgelassenen Kongo-Dance in die Pause.

CR 7 verzweifelt

Portugal drückte nach der Pause zwar aufs Gas, doch der Frust wurde immer größer. Dann schien endlich die Erlösung da: Fernandes zaubert einen Traumpass in den Strafraum, Neves legt per Brust auf und Cancelo hämmert den Ball per Fallrückzieher spektakulär ins Netz (55.). Doch der Jubel erstickte sofort – Abseits!

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Statt Ekstase herrschte Katerstimmung. Die Köpfe gingen nach unten, Ronaldo und Co. wirkten plötzlich ratlos. Trotz deutlich mehr Ballbesitz fehlte der Seleção das Entscheidende: der Punch nach vorne. Vor allem CR7 litt. Gleich zweimal lag ihm die Führung praktisch auf dem Silbertablett serviert. Zweimal holte das Stadion schon Luft zum Jubeln – doch zweimal vergab Ronaldo. Der Superstar schüttelt nur noch den Kopf.