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Frenkie Schinkels

Nicht alles war Gold, was rot-weiß-rot glänzt

FS
von
Jubel über das 48. Team-Tor von Marko Arnautovic.
© GEPA pictures
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Ich hoffe, ihr habt euch den Wecker gestellt! Dieser WM-Morgen mit Alex Schlager, Romano Schmid & Co. war jeden verlorenen Schlaf wert! Die ersten drei Punkte sind im Sack und ganz Österreich ist im Ausnahmezustand.

Genau für solche Tage lieben wir die WM! Aber aufgepasst: Nicht alles war Gold, was rot-weiß-rot glänzt. Jordanien hat unseren Burschen phasenweise ordentlich eingeheizt. Da hatte ich kurz das Gefühl, dass die Partie kippt.

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Warnschuss zur richtigen Zeit

Die Argentinier werden sich die Partie angeschaut haben - hoffentlich empfindet Messi unseren Auftritt nicht als Einladung zur nächsten Torshow.

Jedenfalls war die Zitterphase in der 2. Halbzeit ein Warnschuss zur richtigen Zeit! Gegen Weltmeister Argentinien müssen wir unseren Begleitservice-Modus ablegen und definitiv aggressiver in die Zweikämpfe gehen.

Rot-weiß-roter Wahnsinn - dann kommt Messi

Eines ist klar: Der Gegner heißt Argentinien, nicht FC Messi. Auch wenn uns der Superstar mit seinem Hattrick das Fürchten gelehrt hat.

Und noch etwas: Ich will Spanien im Sechzehntelfinale auf keinen Fall sehen! Deshalb darf das Ziel nur Gruppensieg heißen. Dafür braucht es gegen Argentinien einen echten Coup, für den Teamchef Ralf Rangnick sein Zauberstaberl auspacken muss.

Bis dahin genießen wir den rot-weiß-roten WM-Wahnsinn. Vier Tage müssen wir noch warten. Heute gab‘s die Fußballparty mit Kaffee und Croissant – gegen Argentinien darf‘s dann ruhig ein Bier sein!

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