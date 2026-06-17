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Kader-Umbau im Lavanttal

WAC holt Mamageishvili und Hassler in die Bundesliga

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Der georgische Fußballspieler Otar Mamageishvili steht in einem weißen Trikot mit roten Ärmeln und einem Audi-Sponsorlogo auf der Brust nachdenklich auf dem Spielfeld neben dem Tornetz.
© Getty Images
Der Wolfsberger AC baut kräftig am Kader für die neue Saison. Die Kärntner verpflichten den Georgier Otar Mamageishvili leihweise und legen im Angriff mit Luca Hassler direkt nach.
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Der Wolfsberger AC hat am Mittwoch am Transfermarkt ordentlich Nägel mit Köpfen gemacht. Die Lavanttaler präsentierten den georgischen Mittelfeldspieler Otar Mamageishvili als hochinteressanten Neuzugang für die Bundesliga. Der 23-jährige Rechtsfuß wird vorerst leihweise verpflichtet, allerdings haben sich die Kärntner für den Mittelfeldakteur direkt eine Kaufoption gesichert. Spannendes Detail am Rande für alle österreichischen Fußball-Fans: Otar ist der Zwillingsbruder von Sturm-Graz-Profi Gizo Mamageishvili, womit in der kommenden Saison ein packendes Bruder-Duell im Oberhaus bevorsteht.

Der spielstarke Georgier verbrachte die vergangenen eineinhalb Spielzeiten beim portugiesischen Erstligisten FC Famalicao und bringt somit trotz seines jungen Alters bereits wertvolle internationale Erfahrung mit nach Wolfsberg.

Doppelpack am Transfermarkt perfekt

Die Wolfsberger gaben sich mit diesem Transfer aber noch lange nicht zufrieden und legten in der Offensive direkt noch einmal kräftig nach. Von der Kapfenberger SV wechselt Stürmer Luca Hassler fest ins Lavanttal. Der 22-jährige Angreifer zeigte sich in der abgelaufenen Saison in der 2. Liga extrem treffsicher und verbuchte für die Steirer starke neun Tore sowie fünf Torvorlagen. Er soll die Angriffsreihen der Wölfe in der kommenden Spielzeit spürbar beleben.

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Zusätzlich sicherte sich der WAC die Dienste von Nachwuchsteamspieler Matteo Kitz. Der 19-Jährige kommt vom Kärntner Rivalen Austria Klagenfurt. Auf der Abgangsseite vermeldeten die Wolfsberger indes den Transfer von Verteidiger Tobias Gruber. Der 21-Jährige verlässt den Verein dauerhaft und wechselt in die Bundeshauptstadt zum Traditionsklub First Vienna FC.

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