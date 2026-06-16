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Wechsel während der WM

Transfer-Knall um DFB-Star Schlotterbeck

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© APA/AFP/RONALDO SCHEMIDT
Das Tor von Nico Schlotterbeck im DFB-Trikot gegen Curacao könnte eines seiner letzten als Spieler von Borussia Dortmund gewesen sein.
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Nico Schlotterbeck sorgte mit seinem Tor bei der 7:1-Gala gegen Curacao für Schlagzeilen. Vor allem sein Jubel ging dabei um die Welt. Doch nun bahnt sich auch ein Blitz-Transfer während der WM beim Dortmund-Verteidiger an.

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Dabei hat er erst im April seinen im Sommer auslaufenden Vertrag bis 2031 beim BVB verlängert. Allerdings dürfte darin eine Ausstiegsklausel in Höhe von 50 Millionen Euro verankert sein.

Diese könnte nun zum Schnäppchen für einen internationalen Spitzenklub werden. Denn wie die AS und Sky berichten, hat Real Madrid die Fühler nach Schlotterbeck ausgestreckt. Vor allem Neo-Coach José Mournho soll von dem 26-jährigen Deutschen begeistert sein.

Großer Umbruch in Madrid

In Spaniens Hauptstadt steht der große Umbruch bevor und die Verteidigung könnte kommende Saison völlig neu aussehen. Neben Schlotterbeck ist der Deal mit Frankreich-Star Ibrahima Konaté kurz vor dem Abschluss. Zuvor wurde bereits Linksverteidiger Marc Cucurella unter Vertrag genommen.

Jose Mourinho, head coach of SL Benfica, during the Primeira Liga match between GD Estoril Praia and SL Benfica at Estadio Antonio Coimbra da Mota in Estoril, Portugal, on May 16, 2026. (Photo by Valter Gouveia/NurPhoto via Getty Images)
© NurPhoto via Getty Images

Mourinho hat in Madrid das letzte Wort und kann sich seine Wunsch-Elf zusammenbauen, wie er will. Das Ziel ist klar: Nach einer Saison ohne Titel muss der Erfolg nach Madrid zurückkehren. Für dieses Unterfangen wäre der DFB-Verteidiger ein wahres Schnäppchen.

Doch die Zeit drängt: Real möchte schon zum Vorbereitungsstart den Kader fixiert haben. Dementsprechend müsste ein Deal beinahe noch während der WM abgeschlossen werden. Gut möglich, dass Schlotterbeck drei Monate nach seiner Vertragsverlängerung bereits den Verein wechselt und zukünftig als Real-Spieler jubeln wird.

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