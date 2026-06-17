Wer ersetzt Kalajdzic?
Meister LASK bittet zum Trainingsauftakt mit drei Neuen
Meistertrainer Dietmar Kühbauer hat seine frischgebackenen Doublesieger am Mittwoch zur ersten schweißtreibenden Einheit der Sommervorbereitung in Linz versammelt. Auf seine persönliche Zukunft bei den Athletikern angesprochen, ließ der Erfolgscoach absolut keine Zweifel aufkommen. Er sei da und habe immer betont, dass es ihm in Linz extrem gut gefalle, weshalb er sich überhaupt keinen Kopf mache. Mit Alessandro Schöpf (32) vom WAC, dem Kameruner Verteidiger Yvan Dibango (24) und dem französischen Angreifer Ramiz Harakate (23) vom GAK durfte er auch gleich drei ablösefreie Neuzugänge auf dem Rasen begrüßen. Zudem wurden Abwehrchef Joao Tornich und Flügelstürmer Krystof Danek fix an den Verein gebunden.
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Kühbauer fordert weitere Verstärkungen
Trotz der namhaften Truppe sieht der Coach dringenden Handlungsbedarf auf dem Transfermarkt, da der Kader für die kommenden Aufgaben in der Champions-League-Qualifikation oder der Europa-League-Ligaphase noch breiter aufgestellt werden muss. Der schmerzhafteste Abgang ist ohne Zweifel Knipser Sasa Kalajdzic, der nach seiner Leihe vorerst zu den Wolverhampton Wanderers zurückkehrt. Es sei natürlich extrem schwierig, einen Spieler seiner Klasse adäquat zu ersetzen, aber Kühbauer zeigt sich optimistisch, dass die sportliche Führung rechtzeitig einen passenden Ersatzmann aus dem Hut zaubern wird.
Kapitän Sascha Horvath bremst die Euphorie
Mittelfeldmotor und Kapitän Sascha Horvath blickt derweil positiv auf das aktuelle Aufgebot und betont, dass das wichtigste Ziel im Moment die absolute Ruhe im Verein sei. Nach den historischen Erfolgen der vergangenen Saison herrscht in der oberösterreichischen Landeshauptstadt nach wie vor eine riesige Euphorie, die die Spieler laut Horvath erst einmal richtig begreifen müssen. Große sportliche Ziele für die neue Spielzeit will sich der Leader zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht entlocken lassen.
Spannende Testspiel-Kracher in Linz voraus
Das erste sportliche Ausrufezeichen im Rahmen der Vorbereitung steigt am 24. Juni beim Testspiel in Bad Schallerbach, ehe es vom 6. bis 10. Juli ins Trainingslager zum adidas Campus nach Herzogenaurach geht. Vor dem Pflichtspielstart im ÖFB-Cup (24. bis 26. Juli) warten noch zwei echte Leckerbissen in der heimischen Arena. Am 14. Juli gastiert Fenerbahce Istanbul in Linz, gefolgt von der großen Generalprobe gegen Fortuna Düsseldorf am 24. Juli.
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