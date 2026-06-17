Pfarrer im Puff: Prostituierte soll ihn erpresst haben

Eine Sexarbeiterin soll einen katholischen Pfarrer über Jahre hinweg um viel Geld gebracht und ihn mit Nacktfotos erpresst haben. Jetzt steht die 30-Jährige vor Gericht.

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Laut Anklage lernte der Geistliche die Frau bereits 2022 in einem Würzburger Saunaclub kennen. Die heute 30-Jährige soll ihm später vorgetäuscht haben, an Leukämie erkrankt zu sein und dringend Geld für Behandlungen zu benötigen.

Aus Mitleid und Zuneigung überwies der Pfarrer demnach regelmäßig hohe Geldbeträge. Später soll die Frau sogar von einer gemeinsamen Zukunft gesprochen haben. Dafür löste der Geistliche laut Gerichtsdokumenten mehrere finanzielle Rücklagen auf.

Nacktfotos und Drohungen

Als der Pfarrer die Zahlungen schließlich einstellte, soll die Situation eskaliert sein. Die Angeklagte habe heimlich mehrere Nacktbilder des Geistlichen angefertigt und ihm mit einer Veröffentlichung gedroht.

Der Saunaclub "Garten Eden" in Würzburg © GoogleMaps

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft fühlte sich der Mann massiv unter Druck gesetzt. Aus Angst vor einem öffentlichen Skandal soll er nochmals Zehntausende Euro überwiesen haben.

Festnahme nach geplanter Geldübergabe

Die Ermittler stellten der Verdächtigen schließlich eine Falle. Bei einer vereinbarten Geldübergabe wurde die Frau festgenommen. Seit Monaten sitzt sie in Untersuchungshaft.

Zum Prozessauftakt soll die Angeklagte die Vorwürfe weitgehend eingeräumt haben. Das Gericht stellte laut Berichten eine mehrjährige Haftstrafe in Aussicht.

Neue Wendung im Gerichtssaal

Für zusätzliche Brisanz sorgt eine Gegenanzeige: Die Frau beschuldigt den ehemaligen Geistlichen mittlerweile der Vergewaltigung. Die zuständige Staatsanwaltschaft bestätigte entsprechende Ermittlungen. Der Anwalt des Pfarrers weist die Vorwürfe jedoch entschieden zurück.

Der spektakuläre Prozess beschäftigt derzeit ganz Würzburg. Während die Erpressungsvorwürfe bereits teilweise eingeräumt wurden, könnte die Gegenanzeige der Angeklagten den Fall nun noch deutlich komplizierter machen.