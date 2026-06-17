Trump betont gutes Verhältnis zu Netanyahu

"Bibi Netanyahu ist ein guter Mann, er ist nur manchmal etwas übereifrig", sagte Trump.

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US-Präsident Donald Trump hat trotz des Streits über die israelischen Angriffe im Libanon beteuert, ein sehr gutes Verhältnis zum israelischen Regierungschef Benjamin Netanyahu zu haben. "Bibi Netanyahu ist ein guter Mann, er ist nur manchmal etwas übereifrig", sagte Trump am Mittwoch zum Abschluss des G7-Gipfels im französischen Evian. "Wir haben eine unglaubliche Partnerschaft, er ist ein unglaublicher Regierungschef."

Es gebe lediglich einen "kleinen Streit" über die israelischen Angriffe im Libanon, sagte Trump. Israel könne bei seinem Vorgehen gegen die von Teheran unterstützte Hisbollah-Miliz etwas zurückhaltender sein. Das harte Vorgehen Israels im Libanon gefährdet die Bemühungen Trumps, den Krieg gegen den Iran zu beenden.

Trump betonte, das am vergangenen Wochenende zwischen Washington und Teheran erzielte Rahmenabkommen für ein Ende des Iran-Kriegs werde "bald" unterzeichnet - womöglich am Donnerstag oder Freitag.

Bisher hieß es, das Abkommen werde am Freitag in einem Luxushotel in den Schweizer Alpen nahe der Stadt Lucern unterzeichnet. Trump sagte auch, Israel habe eine Kopie des Rahmenabkommens erhalten.