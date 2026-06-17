WhatsApp-Hammer: Diese neue Funktion wünschen sich Millionen

WhatsApp-Nutzer auf dem iPhone bekommen ein lang ersehntes Feature: Ab sofort lassen sich zwei Konten gleichzeitig in einer einzigen App verwenden.

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Wie mehrere Berichte zeigen, wird die neue Multi-Account-Funktion derzeit für iOS ausgerollt. Nutzer können damit erstmals zwei WhatsApp-Nummern auf einem iPhone parallel verwalten – etwa für Beruf und Privatleben.

Die Einrichtung erfolgt direkt in den Einstellungen der App. Dort kann ein zweiter Account hinzugefügt und mit einer separaten Telefonnummer verknüpft werden. Anschließend lassen sich beide Profile bequem wechseln.

So funktioniert die neue Funktion

Das Prinzip ist simpel: Nach dem Update erscheint in den WhatsApp-Einstellungen ein Bereich für zusätzliche Konten.

Dort kann man:

eine zweite Nummer hinzufügen

den Code zur Verifizierung eingeben

zwischen beiden Accounts wechseln

Jeder Account bleibt dabei getrennt – inklusive eigener Chats, Benachrichtigungen und Einstellungen.

Laut Medienberichten soll die Funktion nach und nach für alle Nutzer freigeschaltet werden, sodass nicht jeder sofort Zugriff hat.

Große Erleichterung für Nutzer

Besonders für Menschen, die beruflich und privat getrennt erreichbar sein wollen, bringt das Update deutliche Vorteile. Statt zwei Geräten oder komplizierten Workarounds reicht künftig ein einziges iPhone.

Mit dem neuen Update zieht WhatsApp auf dem iPhone endlich mit Android gleich – und macht das Jonglieren zwischen zwei Nummern deutlich einfacher und alltagstauglicher.