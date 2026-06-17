Politik-Insider
Start von Kickls Kanzlerplan bei 70-Jahr-Feier
Samstagnachmittag feiert die FPÖ – mit ihren Mitstreitern aus dem In- und Ausland – in der Hofburg "70 Jahre FPÖ". Dabei wird FPÖ-Chef Herbert Kickl in zentraler Rolle auf die Geschichte und Veränderungen seiner Partei im Lauf der Jahrzehnte zurückblicken.
Auch interessant
Mit dabei in der Hofburg sollen auch die Rassemblement-National-Größen wie Marine Le Pen oder Jordan Bardella sein. Auch AfD-Chefin Alice Weidel sowie Viktor Orbán werden erwartet.
Nach der Hofburg-Show startet dann aber die eigentliche blaue Wahlkampfparty: Das "Volksfest", das ganze sieben Stunden am Wiener Stephansplatz dauern soll. Das soll dann auch der Startschuss für Herbert Kickls Kanzlerplan sein. In den 70 Jahren seit ihrer Gründung kam noch kein Blauer auf dermaßen hohe Werte in Sonntags- und Kanzlerfrage. Kickl will das bei einem "Spaziergang" durch die Stadt untermauern.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden