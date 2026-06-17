Start von Kickls Kanzlerplan bei 70-Jahr-Feier

Rechte Promis wie Marine Le Pen erwartet.

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Samstagnachmittag feiert die FPÖ – mit ihren Mitstreitern aus dem In- und Ausland – in der Hofburg "70 Jahre FPÖ". Dabei wird FPÖ-Chef Herbert Kickl in zentraler Rolle auf die Geschichte und Veränderungen seiner Partei im Lauf der Jahrzehnte zurückblicken.

Mit dabei in der Hofburg sollen auch die ­Rassemblement-National-Größen wie Marine Le Pen oder Jordan Bardella sein. Auch AfD-Chefin Alice Weidel sowie Viktor Orbán werden er­wartet.

Nach der Hofburg-Show startet dann aber die eigentliche blaue Wahlkampfparty: Das "Volksfest", das ganze sieben Stunden am Wiener Stephansplatz dauern soll. Das soll dann auch der Startschuss für Herbert Kickls Kanzlerplan sein. In den 70 Jahren seit ihrer Gründung kam noch kein Blauer auf dermaßen hohe Werte in Sonntags- und Kanzlerfrage. Kickl will das bei einem "Spaziergang" durch die Stadt untermauern.